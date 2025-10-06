Tham gia đoàn có Chuẩn Đô đốc Vũ Anh Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị Hải quân; thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Hậu cần - Kỹ thuật Hải quân và các cơ quan chức năng của Quân chủng Hải quân.

Đoàn đã kiểm tra đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” tại Lữ đoàn 175 và Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật - Hậu cần (Vùng 5 Hải quân). Nội dung kiểm tra gồm: xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị; công tác tổ chức lực lượng, huấn luyện, đào tạo; nền nếp chế độ sẵn sàng chiến đấu; xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, cải cách hành chính quân sự; công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, kế hoạch và đầu tư.

Phó Đô đốc Nguyễn An Phong quán triệt nội dung kiểm tra

Qua kiểm tra cho thấy, Lữ đoàn 175 và Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật - Hậu cần đã quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của cấp trên. Triển khai đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” sát với thực tiễn.

Chính ủy Hải quân kiểm tra nền nếp chính quy ngành kỹ thuật trên Tàu 263, Hải đội 515, Lữ đoàn 175

Nổi bật, các đơn vị đã làm tốt công tác giáo dục chính trị; duy trì nghiêm nền nếp huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; bảo đảm đầy đủ hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Cán bộ, chiến sĩ luôn đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, tích cực phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh kết quả đạt được, đoàn công tác cũng lưu ý cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tiếp tục phát huy ưu điểm, đồng thời có biện pháp bổ sung, điều chỉnh những mặt còn chưa đồng đều, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong chương trình làm việc, đoàn cũng đã tiến hành kiểm tra chuyên đề công tác huấn luyện cán bộ tàu năm 2025 tại Lữ đoàn 175.