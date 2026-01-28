Sau 2 năm được rèn luyện ở nhà giàn DK1, các tàu, đài..., hơn 500 hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành nhiệm vụ, xúc động trong buổi lễ tiễn quân.
Sáng 28/1, tại xã Long Sơn, TPHCM, Vùng 2 Hải quân tổ chức Lễ tiễn hơn 500 hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ năm 2026. Đại tá Triệu Thanh Tùng, Phó Tư lệnh Vùng 2 Hải quân dự và chỉ đạo buổi lễ.
Trải qua 2 năm rèn luyện, công tác trên tàu, nhà giàn DK1, đài trạm và các đơn vị, các chiến sĩ trưởng thành về bản lĩnh chính trị, kỷ luật, tác phong. 100% quân nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ, 62 người được khen thưởng, 12 người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chuyển chế độ quân nhân chuyên nghiệp.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Triệu Thanh Tùng biểu dương kết quả công tác của các chiến sĩ, mong muốn khi trở về địa phương tiếp tục phát huy truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ – Người chiến sĩ Hải quân”, góp sức xây dựng quê hương, đất nước.
Đại diện chiến sĩ xuất ngũ, Thượng sĩ Đỗ Văn Tùng bày tỏ quyết tâm giữ vững phẩm chất người lính, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước, tích cực lao động, tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân.
Kết thúc buổi lễ, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức các chuyến xe đưa quân nhân về bàn giao cho 9 địa phương, bảo đảm an toàn, chu đáo.
Thềm lục địa phía Nam rộng khoảng 80.000km2, giữ vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh, kinh tế, nằm trên tuyến hàng hải quốc tế sôi động bậc nhất qua Biển Đông.
Ngày 5/7/1989, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành chỉ thị, quyết định xây dựng cụm Dịch vụ - Kinh tế - Khoa học - Kỹ thuật DK1 tại các bãi ngầm thuộc Đặc khu Vũng Tàu – Côn Đảo (TPHCM).
Từ đó đến nay, nhiệm vụ chốt giữ chủ quyền trên các nhà giàn DK1 được giao cho cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn DK1, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân. Trải qua 35 năm bão gió, các thế hệ chiến sĩ vẫn kiên cường bám trụ với lời thề “Còn người, còn nhà giàn”.
Hệ thống nhà giàn DK1 được xây dựng trên nền san hô, mực nước sâu hàng chục mét, được đánh giá là công trình chưa từng có tiền lệ trên thế giới, kết tinh ý chí, nghị lực và tinh thần hy sinh của người lính Hải quân Việt Nam.
Lữ đoàn 147, Vùng 1 Hải quân phối hợp cùng các cơ quan, ban ngành tỉnh Quảng Ninh đã trao bằng “Tổ quốc ghi công” cho thân nhân liệt sĩ Phạm Văn Tuân và liệt sĩ Đàm Quang Mạnh. Hai liệt sĩ hy sinh tại quần đảo Trường Sa.
Khoảng 11h đêm 12/12/1998, sóng dữ của cơn bão Faith khiến nhà giàn Phúc Nguyên 2A bắt đầu rung lắc dữ dội. Tủ đổ, "giường chạy từ góc này sang góc kia". Trước khi nhà giàn đổ sập, các chiến sĩ mặc áo phao, mang theo lương khô, thuốc chống cá mập...
Có những chàng trai, mang trong mình nhiệt huyết tuổi đôi mươi, tự nguyện rời xa đô thị phồn hoa, để đến với Trường Sa - nơi đầu sóng ngọn gió. Có những người lính công binh, cả thanh xuân gắn bó với cát bỏng, góp phần "kê cao thềm Tổ quốc".