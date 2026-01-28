Sáng 28/1, tại xã Long Sơn, TPHCM, Vùng 2 Hải quân tổ chức Lễ tiễn hơn 500 hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ năm 2026. Đại tá Triệu Thanh Tùng, Phó Tư lệnh Vùng 2 Hải quân dự và chỉ đạo buổi lễ.

Trải qua 2 năm rèn luyện, công tác trên tàu, nhà giàn DK1, đài trạm và các đơn vị, các chiến sĩ trưởng thành về bản lĩnh chính trị, kỷ luật, tác phong. 100% quân nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ, 62 người được khen thưởng, 12 người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chuyển chế độ quân nhân chuyên nghiệp.

7 dieu duyet doi ngu trong buoi le 958.jpg
Quang cảnh diễu duyệt đội ngũ. Ảnh: Văn Đường
Nha Gian 3.jpeg
Thực hiện nghi thức hôn Quân kỳ Quyết thắng. Ảnh: Văn Đường

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Triệu Thanh Tùng biểu dương kết quả công tác của các chiến sĩ, mong muốn khi trở về địa phương tiếp tục phát huy truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ – Người chiến sĩ Hải quân”, góp sức xây dựng quê hương, đất nước.

2. Đại tá Triệu Thanh Tùng phát biểu tại buổi Lễ.jpg
Đại tá Triệu Thanh Tùng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Văn Đường

Đại diện chiến sĩ xuất ngũ, Thượng sĩ Đỗ Văn Tùng bày tỏ quyết tâm giữ vững phẩm chất người lính, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước, tích cực lao động, tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Kết thúc buổi lễ, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức các chuyến xe đưa quân nhân về bàn giao cho 9 địa phương, bảo đảm an toàn, chu đáo.

5. Thượng sĩ Đỗ Văn Tùng, chiến sĩ Vệ binh, Phòng Tham mưu, Lữ đoàn 167 phát biểu hứa hẹn tại buổi Lễ.JPG
Thượng sĩ Đỗ Văn Tùng đã hoàn thành nghĩa vụ. Ảnh: Văn Đường
Bản sao 3. Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tặng quà cho các chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương (1).jpg
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tặng quà cho các chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ, trở về địa phương. Ảnh: Văn Đường
8. Đồng chí Phó Tư lệnh Vùng gửi lời chúc mừng đến các đồng chí chiến sĩ xuất ngũ.jpg
Ảnh: Văn Đường
9. Những chiến sĩ DK1 tự hào với những phần thưởng trở về với gia đình.jpg
10. Những chiến sĩ DK1 hoàn thành nhiệm vụ trên các nhà giàn chụp ảnh lưu niệm trước khi trở về với địa phương.JPG
Những chiến sĩ tình nguyện tới công tác ở nhà giàn DK1 nay đã hoàn thành nghĩa vụ, trở về với gia đình
13. Những ca gác giữa biển khơi là niềm tự hào với Thượng sĩ Nguyễn Hoàng Tiến, sau khi rời Nhà giàn DK1.jpg
Những ngày tháng canh gác vùng biển, vùng trời Tổ quốc

11. Công tác trên nhà giàn DK1 là khoảng thời gian hết sức ý nghĩa đối với Thượng sĩ Nguyễn Tiến Trung, chiến sĩ Nhà giàn DK1.15 và đồng đội.jpg
Tình đồng chí, đồng đội là hành trang mang theo trong suốt cuộc đời của những chiến sĩ bộ đội nhà giàn DK1

Thềm lục địa phía Nam rộng khoảng 80.000km2, giữ vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh, kinh tế, nằm trên tuyến hàng hải quốc tế sôi động bậc nhất qua Biển Đông.

Ngày 5/7/1989, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành chỉ thị, quyết định xây dựng cụm Dịch vụ - Kinh tế - Khoa học - Kỹ thuật DK1 tại các bãi ngầm thuộc Đặc khu Vũng Tàu – Côn Đảo (TPHCM).

Từ đó đến nay, nhiệm vụ chốt giữ chủ quyền trên các nhà giàn DK1 được giao cho cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn DK1, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân. Trải qua 35 năm bão gió, các thế hệ chiến sĩ vẫn kiên cường bám trụ với lời thề “Còn người, còn nhà giàn”.

Hệ thống nhà giàn DK1 được xây dựng trên nền san hô, mực nước sâu hàng chục mét, được đánh giá là công trình chưa từng có tiền lệ trên thế giới, kết tinh ý chí, nghị lực và tinh thần hy sinh của người lính Hải quân Việt Nam. 

Những người vẽ hình hài Tổ quốc ở Trường Sa
Những người vẽ hình hài Tổ quốc ở Trường Sa
Có những chàng trai, mang trong mình nhiệt huyết tuổi đôi mươi, tự nguyện rời xa đô thị phồn hoa, để đến với Trường Sa - nơi đầu sóng ngọn gió. Có những người lính công binh, cả thanh xuân gắn bó với cát bỏng, góp phần "kê cao thềm Tổ quốc".