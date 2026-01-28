Sáng 28/1, tại xã Long Sơn, TPHCM, Vùng 2 Hải quân tổ chức Lễ tiễn hơn 500 hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ năm 2026. Đại tá Triệu Thanh Tùng, Phó Tư lệnh Vùng 2 Hải quân dự và chỉ đạo buổi lễ.

Trải qua 2 năm rèn luyện, công tác trên tàu, nhà giàn DK1, đài trạm và các đơn vị, các chiến sĩ trưởng thành về bản lĩnh chính trị, kỷ luật, tác phong. 100% quân nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ, 62 người được khen thưởng, 12 người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chuyển chế độ quân nhân chuyên nghiệp.

Quang cảnh diễu duyệt đội ngũ. Ảnh: Văn Đường

Thực hiện nghi thức hôn Quân kỳ Quyết thắng. Ảnh: Văn Đường

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Triệu Thanh Tùng biểu dương kết quả công tác của các chiến sĩ, mong muốn khi trở về địa phương tiếp tục phát huy truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ – Người chiến sĩ Hải quân”, góp sức xây dựng quê hương, đất nước.

Đại tá Triệu Thanh Tùng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Văn Đường

Đại diện chiến sĩ xuất ngũ, Thượng sĩ Đỗ Văn Tùng bày tỏ quyết tâm giữ vững phẩm chất người lính, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước, tích cực lao động, tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Kết thúc buổi lễ, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức các chuyến xe đưa quân nhân về bàn giao cho 9 địa phương, bảo đảm an toàn, chu đáo.

Thượng sĩ Đỗ Văn Tùng đã hoàn thành nghĩa vụ. Ảnh: Văn Đường

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tặng quà cho các chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ, trở về địa phương. Ảnh: Văn Đường

Ảnh: Văn Đường

Những chiến sĩ tình nguyện tới công tác ở nhà giàn DK1 nay đã hoàn thành nghĩa vụ, trở về với gia đình

Những ngày tháng canh gác vùng biển, vùng trời Tổ quốc

Tình đồng chí, đồng đội là hành trang mang theo trong suốt cuộc đời của những chiến sĩ bộ đội nhà giàn DK1