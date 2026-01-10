Ngày 9/1 đánh dấu tròn 24 năm thành lập Lữ đoàn 162, đơn vị tàu mặt nước chiến đấu hiện đại trực thuộc Vùng 4 Hải quân.

Đơn vị được giao nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng biển Nam Trung Bộ, quần đảo Trường Sa và thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Lữ đoàn 162 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ A80

Theo nhiệm vụ được giao trong lộ trình xây dựng Hải quân tiến thẳng lên hiện đại, Lữ đoàn 162 là binh đoàn chiến thuật được giao quản lý, khai thác và sử dụng nhiều tàu mặt nước chiến đấu hiện đại như tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9, tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu tuần tiễu mang tên lửa diệt hạm. Đây là lực lượng có khả năng tác chiến độc lập hoặc hiệp đồng, đáp ứng yêu cầu xử trí các tình huống trên biển trong điều kiện tác chiến công nghệ cao.

Cùng với việc làm chủ vũ khí, trang bị, Lữ đoàn 162 xác định huấn luyện là nhiệm vụ trung tâm. Các phương án huấn luyện luôn được xây dựng sát thực tế, chú trọng huấn luyện đối không trên biển, nâng cao khả năng chỉ huy, hiệp đồng và xử trí tình huống trong điều kiện thời tiết phức tạp.

Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ cũng được Đảng ủy và chỉ huy Lữ đoàn đặc biệt coi trọng. Đơn vị chú trọng xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, trình độ chuyên môn sâu cho cán bộ, chiến sĩ; đồng thời nâng cao khả năng làm chủ trang bị kỹ thuật hiện đại, hiểu biết luật pháp quốc tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh hội nhập và hợp tác quốc phòng ngày càng mở rộng.

Huấn luyện bắn đạn thật trên biển

Bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, Lữ đoàn 162 còn tham gia tích cực vào nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng.

Năm 2025, đoàn công tác và Tàu 015 - Trần Hưng Đạo của Lữ đoàn đã hoàn thành chuyến thăm xã giao Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Trải qua hơn 5.000 hải lý trong điều kiện sóng to, gió lớn, cán bộ, chiến sĩ đã khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bảo đảm hệ số kỹ thuật tàu thuyền

Công tác xây dựng Đảng bộ và bảo đảm hậu cần, kỹ thuật luôn được Lữ đoàn chú trọng. Đơn vị nhiều năm liền được cấp trên tin tưởng lựa chọn tổ chức các hoạt động làm trước để rút kinh nghiệm trong toàn quân. Công tác hậu cần, kỹ thuật đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

Lữ đoàn 162 tham gia “Chiến dịch Quang Trung”, thần tốc xây dựng lại nhà cửa cho các hộ dân bị thiệt hại nặng do đợt mưa lũ

Trải qua 24 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 162 đã hun đúc truyền thống sẵn sàng chiến đấu, chính quy, tinh nhuệ, đoàn kết, hiệp đồng.

Với lực lượng tàu mặt nước hiện đại và đội ngũ cán bộ, chiến sĩ được đào tạo bài bản, Lữ đoàn tiếp tục là một trong những đơn vị nòng cốt, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.