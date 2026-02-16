Cúng giao thừa là nghi lễ đánh dấu thời khắc kết thúc năm cũ và đón chào năm mới. Lễ cúng giao thừa không chỉ là lời cảm tạ trời đất, tổ tiên đã phù hộ cho một năm qua, mà còn là lời cầu xin được che chở, bảo vệ cho gia đình trong năm mới.
Theo lịch Vạn niên, mùng 1 tết Bính Ngọ 2026 rơi vào thứ Ba, ngày 17/2/2026 dương lịch. Thời điểm giao thừa sẽ diễn ra vào đêm 16/2/2026, đánh dấu khoảnh khắc bước sang năm mới theo truyền thống văn hóa Á Đông.
Do đó, lễ cúng giao thừa sẽ được thực hiện vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, tức giờ Tý, từ 23h ngày 29 Tết (16/2/2026 dương lịch) đến 1h mùng 1 Tết (17/2/2026 dương lịch).
TS. Lưu Huyền Trang - giảng viên bộ môn Cơ sở văn hóa Việt Nam, Lý luận văn hoá, Khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết, trong lịch sử văn hoá Việt Nam, mâm cúng giao thừa không cần phải “mâm cao cỗ đầy”, quan trọng là toát lên được tính biểu trưng và sự tinh khiết.
Đồng thời, mâm cúng phải thể hiện được lòng thành của gia chủ.
Theo TS. Lưu Huyền Trang, về nguyên tắc, mâm cúng giao thừa cần đảm bảo 3 yếu tố, gồm: Tính thiêng (hương, hoa, đèn, nước, rượu); tính no đủ - sung túc (xôi, gà, bánh chưng/bánh tét) và tính thanh sạch - tươi mới (hoa quả, trầu cau).
Vị chuyên gia cũng gợi ý, một mâm cúng giao thừa cơ bản thường có các lễ vật là hương, đèn, nến, hoa tươi, mâm ngũ quả, xôi, gà trống luộc, bánh chưng hoặc bánh tét, rượu, nước và trầu cau.
“Với mâm cúng giao thừa, điều quan trọng nhất không nằm ở hình thức mà là lòng thành của gia chủ, thể hiện được ý nghĩa: con người dâng lên trời đất những sản vật tinh túy nhất để bày tỏ lòng biết ơn và cầu mong phúc lộc”, TS. Lưu Huyền Trang chia sẻ.
Theo nghệ nhân ẩm thực Phạm Thị Ánh Tuyết (Hà Nội), vào đêm giao thừa, phần lớn các gia đình thường chuẩn bị 2 mâm cúng, gồm: cỗ chay hoặc cỗ mặn ngoài trời và cỗ mặn trong nhà.
Tuy nhiên, gia chủ nên cúng thần linh ngoài trời trước, sau đó mới cúng gia tiên trong nhà.
Về lễ vật trên mâm cỗ cúng giao thừa tết Bính Ngọ 2026, nghệ nhân Ánh Tuyết cho rằng không bắt buộc phải chuẩn bị “mâm cao cỗ đầy”, chỉ cần thể hiện được lòng thành kính của gia chủ.
Tùy điều kiện của từng gia đình, sản vật vùng miền mà gia chủ sẽ bày biện mâm cúng giao thừa khác nhau, song vẫn đảm bảo có những món ăn truyền thống và lễ vật phổ biến.
Với mâm cúng giao thừa ngoài trời, nghệ nhân Ánh Tuyết gợi ý nên có bánh, mứt, xôi gấc, hoa quả, nhang đèn, trầu cau, rượu… Một số gia đình cúng thêm gà luộc ngậm hoa hồng, thủ lợn, bánh chưng, bánh tét…
Còn mâm cỗ cúng trong nhà được chuẩn bị đầy đủ hơn và tùy từng gia đình, vùng miền sẽ chuẩn bị các món khác nhau. Thông thường, cỗ mặn đêm giao thừa sẽ có bánh chưng, gà luộc, giò, thịt đông, xôi gấc…
Dưới đây là văn khấn giao thừa ngoài trời và văn khấn giao thừa trong nhà theo sách Văn khấn cổ truyền Việt Nam - NXB Văn hóa Thông tin.
Văn khấn giao thừa ngoài trời:
Nam mô A Di Đà Phật (3 lần).
Con kính lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.
Con kính lạy Đương lai hạ sinh Di Lặc tôn Phật.
Con kính lạy Đức Bồ Tát Quán Thế Âm cứu nạn cứu khổ chúng sinh.
Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị tôn thần.
Con kính lạy ngài cựu niên Hành khiển, cựu Hành binh chi thần, cựu Phán quan.
Con kính lạy ngài đương niên Hành khiển, đương niên Hành binh chi thần, đương niên Phán quan.
Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch, Táo quân, chư vị tôn thần.
Nay là phút giao thừa năm Ất Tỵ với năm Bính Ngọ.
Chúng con là:... sinh năm:... hành canh:... tuổi, cư ngụ tại số nhà:... ấp/khu phố:… xã/phường:… quận/huyện/thành phố:… tỉnh/thành phố:…
Nhân phút thiêng liêng giao thừa vừa tới, năm cũ qua đi, đón mừng năm mới, tam dương khang thái, vạn tượng canh tân.
Nay ngài Thái Tuế tôn thần trên vâng lệnh Ngọc Hoàng Thượng đế, giám sát vạn dân, dưới bảo hộ sinh linh tảo trừ yêu nghiệt. Quan cũ về triều cửa khuyết, lưu phúc, lưu ân. Quan mới xuống thay, thể đức hiếu sinh, ban tài tiếp lộc.
Nhân buổi tân xuân, tín chủ chúng con thành tâm, sửa biện hương hoa phẩm vật, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án, cúng dâng Phật, Thánh, dâng hiến tôn thần, đốt nén tâm hương, dốc lòng bái thỉnh.
Chúng con kính mời: Ngài cựu niên đương cai Thái Tuế, ngài tân niên đương cai Thái Tuế chí đức tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Hỷ thần, Phúc Đức chính thần, các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch, Tài thần, chư vị bản gia Táo quân và chư vị thần linh cai quản ở trong xứ này, cúi xin giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật.
Nguyện cho tín chủ, minh niên khang thái, vạn sự tốt lành, bốn mùa tám tiết được chữ bình an, gia đạo hưng long thịnh vượng, bách sự hanh thông, ngày ngày được hưởng ơn trời, Phật, chư vị tôn thần.
Chúng con kính cẩn tiến dâng lễ vật, thành tâm cầu nguyện. Cúi xin chín phương trời, mười phương chư Phật cùng chư vị tôn thần chứng giám phù hộ độ trì.
Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 3 lạy).
Văn khấn giao thừa trong nhà:
Nam mô A Di Đà Phật (3 lần).
Nam mô Đương lai hạ sinh Di Lặc tôn Phật.
Nam mô Đông phương giáo chủ Dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật.
Nam mô Đức Bồ Tát Quán Thế Âm cứu nạn cứu khổ chúng sinh.
Con kính lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.
Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ, Long mạch, Táo quân, chư vị tôn thần.
Các cụ tổ tiên nội ngoại chư vị tiên linh.
Nay phút giao thừa năm Ất Tỵ với năm Bính Ngọ.
Chúng con là:… sinh năm:… hành canh:… tuổi, ngụ tại số nhà:… ấp/khu phố:… xã/phường:... quận/huyện/thành phố:… tỉnh/thành phố:…
Phút giao thừa vừa điểm, nay theo vận luật, tống cựu nghênh tân, giờ Tý đầu xuân, đón mừng Nguyên đán, tín chủ chúng con thành tâm tu biện hương hoa phẩm vật, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án, cúng dâng Phật - Thánh, dâng hiến tôn thần, tiến cúng tổ tiên, đốt nén tâm hương, dốc lòng bái thỉnh.
Chúng con kính mời: Ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Hỷ thần, Phúc Đức chính thần, các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch, Tài thần, các ngài bản gia Táo phủ Thần quân và chư vị thần linh cai quản ở trong xứ này. Cúi xin giáng lâm trước án, thụ hưởng lễ vật.
Con lại kính mời các cụ tiên linh, cao tằng Tổ khảo, cao tằng Tổ tỷ, bá thúc đệ huynh, cô di tỷ muội, nội ngoại gia tộc, chư vị hương linh, cúi xin giáng phó linh sàng thụ hưởng lễ vật.
Tín chủ lại kính mời các vị vong linh tiền chủ, hậu chủ, y thảo phụ mộc ở trong đất này, nhân tiết giao thừa, giáng lâm trước án, chiêm ngưỡng tân xuân, thụ hưởng lễ vật.
Nguyện cho tín chủ, minh niên khang thái, vạn sự cát tường, bốn mùa được bình an, gia đạo hưng long, thịnh vượng.
Tâm thành cầu nguyện, lễ bạc tiến dâng, cúi xin chứng giám.
Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 3 lạy).