Cúng giao thừa tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 giờ nào tốt? Cúng giao thừa là nghi lễ đánh dấu thời khắc kết thúc năm cũ và đón chào năm mới. Lễ cúng giao thừa không chỉ là lời cảm tạ trời đất, tổ tiên đã phù hộ cho một năm qua, mà còn là lời cầu xin được che chở, bảo vệ cho gia đình trong năm mới. Theo lịch Vạn niên, mùng 1 tết Bính Ngọ 2026 rơi vào thứ Ba, ngày 17/2/2026 dương lịch. Thời điểm giao thừa sẽ diễn ra vào đêm 16/2/2026, đánh dấu khoảnh khắc bước sang năm mới theo truyền thống văn hóa Á Đông. Do đó, lễ cúng giao thừa sẽ được thực hiện vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, tức giờ Tý, từ 23h ngày 29 Tết (16/2/2026 dương lịch) đến 1h mùng 1 Tết (17/2/2026 dương lịch).

Mâm cúng giao thừa tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 TS. Lưu Huyền Trang - giảng viên bộ môn Cơ sở văn hóa Việt Nam, Lý luận văn hoá, Khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết, trong lịch sử văn hoá Việt Nam, mâm cúng giao thừa không cần phải “mâm cao cỗ đầy”, quan trọng là toát lên được tính biểu trưng và sự tinh khiết. Đồng thời, mâm cúng phải thể hiện được lòng thành của gia chủ. Theo TS. Lưu Huyền Trang, về nguyên tắc, mâm cúng giao thừa cần đảm bảo 3 yếu tố, gồm: Tính thiêng (hương, hoa, đèn, nước, rượu); tính no đủ - sung túc (xôi, gà, bánh chưng/bánh tét) và tính thanh sạch - tươi mới (hoa quả, trầu cau). Vị chuyên gia cũng gợi ý, một mâm cúng giao thừa cơ bản thường có các lễ vật là hương, đèn, nến, hoa tươi, mâm ngũ quả, xôi, gà trống luộc, bánh chưng hoặc bánh tét, rượu, nước và trầu cau. “Với mâm cúng giao thừa, điều quan trọng nhất không nằm ở hình thức mà là lòng thành của gia chủ, thể hiện được ý nghĩa: con người dâng lên trời đất những sản vật tinh túy nhất để bày tỏ lòng biết ơn và cầu mong phúc lộc”, TS. Lưu Huyền Trang chia sẻ. Mâm cúng giao thừa không cần quá cầu kỳ, miễn sao thể hiện được sự thành tâm và lòng thành kính của gia chủ. Ảnh: Vu Nga Linh Theo nghệ nhân ẩm thực Phạm Thị Ánh Tuyết (Hà Nội), vào đêm giao thừa, phần lớn các gia đình thường chuẩn bị 2 mâm cúng, gồm: cỗ chay hoặc cỗ mặn ngoài trời và cỗ mặn trong nhà. Tuy nhiên, gia chủ nên cúng thần linh ngoài trời trước, sau đó mới cúng gia tiên trong nhà. Về lễ vật trên mâm cỗ cúng giao thừa tết Bính Ngọ 2026, nghệ nhân Ánh Tuyết cho rằng không bắt buộc phải chuẩn bị “mâm cao cỗ đầy”, chỉ cần thể hiện được lòng thành kính của gia chủ. Tùy điều kiện của từng gia đình, sản vật vùng miền mà gia chủ sẽ bày biện mâm cúng giao thừa khác nhau, song vẫn đảm bảo có những món ăn truyền thống và lễ vật phổ biến. Với mâm cúng giao thừa ngoài trời, nghệ nhân Ánh Tuyết gợi ý nên có bánh, mứt, xôi gấc, hoa quả, nhang đèn, trầu cau, rượu… Một số gia đình cúng thêm gà luộc ngậm hoa hồng, thủ lợn, bánh chưng, bánh tét… Còn mâm cỗ cúng trong nhà được chuẩn bị đầy đủ hơn và tùy từng gia đình, vùng miền sẽ chuẩn bị các món khác nhau. Thông thường, cỗ mặn đêm giao thừa sẽ có bánh chưng, gà luộc, giò, thịt đông, xôi gấc…