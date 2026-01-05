Trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh Quảng Ninh triển khai chương trình MTQG xây dựng NTM tập trung vào việc nâng cao kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại và phát triển nông thôn theo chiều sâu, bền vững.

Hiện nay, toàn tỉnh Quảng Ninh có hơn 5.200 trạm thu phát sóng di động, trong đó gần 150 trạm 5G; mạng 4G đã được phủ sóng đến 100% hộ dân. Tỷ lệ hộ gia đình có internet băng rộng cáp quang hiện đã đạt gần 98%. Đặc biệt, 94% dân số toàn tỉnh đang sử dụng điện thoại thông minh, vượt so với bình quân cả nước.

Hạ tầng số phát triển mạnh mẽ đã tạo điều kiện thuận lợi cho các nội dung chuyển đổi số được đẩy mạnh, lan tỏa rộng khắp các địa bàn nông thôn, miền núi của tỉnh, tạo thêm động lực cho chương trình MTQG xây dựng NTM của các địa phương trong toàn tỉnh.

Mô hình thôn, xã thông minh được xác định là một chỉ tiêu để một xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu cũng đang được nhân rộng ở nhiều địa phương trong tỉnh.