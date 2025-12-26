Sau gần một nhiệm kỳ triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, Nghệ An đã khẳng định vị thế điểm sáng của khu vực Bắc Trung Bộ. Những chuyển biến từ hạ tầng, sản xuất đến đời sống văn hóa – xã hội cho thấy chương trình đã đi vào thực chất, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển nông thôn dài hạn.

Ngay từ đầu giai đoạn, Ban Chỉ đạo Chương trình được thành lập sớm, thường xuyên kiện toàn, bảo đảm mạch chỉ đạo thông suốt từ tỉnh đến cơ sở. Các sở, ngành, địa phương chủ động phối hợp, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, đưa các mục tiêu xây dựng nông thôn mới vào kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội hàng năm.

Một điểm nhấn quan trọng là hệ thống cơ chế, chính sách được ban hành đồng bộ. Từ chỉ thị của Tỉnh ủy về đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới đến các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ nguồn lực, tỷ lệ vốn đối ứng, Nghệ An đã tạo hành lang pháp lý rõ ràng cho các địa phương triển khai. Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể hóa bằng kế hoạch từng năm, quy định bộ tiêu chí thôn, xóm, bản đạt chuẩn, cơ chế kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả.

Trung tâm y tế Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Nguồn lực cho chương trình được huy động đa dạng. Tổng vốn toàn giai đoạn đạt hơn 66 nghìn tỷ đồng, trong đó vốn tín dụng chiếm tỷ trọng lớn, tạo đòn bẩy cho sản xuất và đầu tư hạ tầng.

Phong trào thi đua “Nghệ An chung sức xây dựng nông thôn mới” trở thành chất xúc tác quan trọng. Với phương châm người dân là chủ thể, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đã được nhân rộng. Hàng trăm tập thể, cá nhân được khen thưởng ở các cấp, qua đó củng cố niềm tin và khơi dậy tinh thần trách nhiệm trong cộng đồng dân cư.

Xây dựng nông thôn mới ở Nghệ An gắn chặt với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Cơ giới hóa, ứng dụng khoa học công nghệ được đẩy mạnh, hình thức tổ chức sản xuất từng bước đổi mới theo hướng liên kết chuỗi giá trị. Nhiều sản phẩm OCOP ra đời, góp phần nâng cao giá trị nông sản và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Kết quả giai đoạn 2021 – 2025 cho thấy sự tiến bộ rõ nét: toàn tỉnh có thêm 44 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 100 xã đạt chuẩn nâng cao, 16 xã đạt chuẩn kiểu mẫu; 687 sản phẩm OCOP được công nhận. Thu nhập bình quân khu vực nông thôn đạt hơn 47 triệu đồng/người/năm, tăng đáng kể so với đầu kỳ, phản ánh hiệu quả lan tỏa của chương trình đối với đời sống người dân.

Nhìn về chặng đường tới, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định mục tiêu đến năm 2030, 60% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 12% đạt chuẩn hiện đại. Mục tiêu ấy đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng chất các tiêu chí, gắn xây dựng nông thôn mới với chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững.