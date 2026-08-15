Các dòng xe điện giá rẻ Trung Quốc cùng công nghệ hiện đại đang tạo ra sức hút đặc biệt đối với người tiêu dùng tại Mỹ, trong bối cảnh chi phí sở hữu ô tô ngày càng trở nên đắt đỏ.

Dù các chính sách hiện tại ngăn chặn sự hiện diện trực tiếp của xe điện giá rẻ Trung Quốc tại Mỹ, sức ảnh hưởng thương hiệu vẫn lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội. Với mức giá trung bình cho một chiếc ô tô mới tại Mỹ vào khoảng 50.000 USD, các dòng xe tích hợp công nghệ cao kèm theo mức giá hợp lý từ Trung Quốc đang thu hút sự chú ý lớn từ người tiêu dùng nội địa.

Bối cảnh này khiến giới hoạch định chính sách và các nhà sản xuất ô tô truyền thống đứng trước áp lực cấp thiết: Cần nâng cao năng lực cạnh tranh bằng những sản phẩm đạt chất lượng tương đương với mức giá bình dân nếu không muốn bị chính người tiêu dùng quay lưng trên thị trường.

Theo: Bloomberg Television.



