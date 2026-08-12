Thương vụ này đưa "The Palace" trở thành bất động sản cho thuê với giá cao nhất từ trước đến nay tại Dubai, chứng tỏ sức nóng chưa từng có của thị trường bất động sản siêu sang tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Theo thông tin từ Khaleej Times và Gulf Today, thương vụ được thực hiện bởi chuyên gia bất động sản Leann King, người đã theo đuổi dự án này trong nhiều năm.

Biệt thự "The Palace" nằm trên con phố được mệnh danh là "Phố Tỷ phú" (Billionaire Row) trong khu Emirates Hills. Đây là khu dân cư thượng lưu bậc nhất Dubai, thường được ví như "Beverly Hills của Trung Đông", nơi sinh sống của giới siêu giàu trong và ngoài nước.

Biệt thự The Palace vừa được cho thuê với mức giá kỷ lục 17 triệu Dirham (khoảng 4,6 triệu USD) mỗi năm, trở thành bất động sản cho thuê đắt đỏ nhất lịch sử thành phố Dubai. Ảnh: Gulf News

Với mức giá 17 triệu Dirham mỗi năm, tương đương khoảng 1,4 triệu Dirham (khoảng 10 tỷ đồng) mỗi tháng, thương vụ này đã vượt xa kỷ lục trước đó được thiết lập hồi đầu năm 2026.

Trước đó, một căn penthouse duplex ở tòa tháp cao nhất thế giới Burj Khalifa được cho thuê với giá 12 triệu Dirham (khoảng 86 tỷ đồng) mỗi năm.

'Tiền không phải là tiêu chí duy nhất'

Điều đáng chú ý là chủ nhân của ‘The Palace’ từng từ chối lời đề nghị 15 triệu Dirham/năm (khoảng 107 tỷ đồng) để tìm người thuê phù hợp hơn.

Leann King, người đứng sau thương vụ, cho biết: "Tiền không phải là tiêu chí duy nhất. Điều quan trọng nhất là tìm được một người thuê biết trân trọng sự khéo léo, thiết kế cổ điển, các tác phẩm nghệ thuật độc đáo và câu chuyện mà ngôi nhà này kể lại".

Bà King cũng nhấn mạnh rằng đây không chỉ là một thương vụ môi giới bất động sản thông thường: "Chúng tôi không chỉ kinh doanh bất động sản. Chúng tôi mua lại, xây dựng, cải tạo và phát triển những tài sản này thành các kiệt tác kiến trúc, qua đó định nghĩa lại khái niệm xa xỉ và tạo nên những kỷ lục mới".

Thương vụ kỷ lục này diễn ra trong bối cảnh thị trường bất động sản hạng sang tại Dubai đang tăng trưởng nóng.

Theo báo cáo của fam Properties, trong 5 tháng đầu năm 2026, tổng giá trị các hợp đồng thuê villa mới có giá trị trên 1 triệu Dirham (khoảng 7,1 tỷ đồng) đã tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái, lên mức 509 triệu Dirham (khoảng 3.600 tỷ đồng).

Đặc biệt, phân khúc siêu sang ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng: có 9 hợp đồng thuê mới với giá trị từ 5-10 triệu Dirham (khoảng 35,7-71,4 tỷ đồng) và 7 hợp đồng vượt quá 10 triệu Dirham mỗi năm.

Emirates Hills là khu dân cư thượng lưu bậc nhất thành phố Dubai với những biệt thự thiết kế riêng, là điểm đến ưa thích của các tỷ phú và người nổi tiếng quốc tế. Ảnh: Harper Wellington

Phân khúc mua bán cũng ghi nhận những con số ấn tượng. Theo Knight Frank, Dubai ghi nhận 296 giao dịch bất động sản nhà ở có giá trên 10 triệu USD trong nửa đầu năm 2026, với tổng giá trị 5,1 tỷ USD (khoảng 134.000 tỷ đồng), tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái.

Số giao dịch này tăng 16% so với nửa đầu năm 2025 và 49% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, có 26 giao dịch vượt mức 25 triệu USD (khoảng 657 tỷ đồng) mỗi căn, thiết lập kỷ lục mới cho phân khúc siêu sang. Các khu vực thu hút giới siêu giàu nhiều nhất gồm Dubai Hills Estate (51 giao dịch), Palm Jumeirah (50 giao dịch) và Palm Jebel Ali (40 giao dịch).

Emirates Hills, nơi tọa lạc của "The Palace", từ lâu đã là biểu tượng của sự xa xỉ tại Dubai. Khu dân cư này nổi tiếng với những biệt thự thiết kế riêng, hồ nước nhân tạo và sân golf 18 lỗ, là điểm đến ưa thích của các tỷ phú và người nổi tiếng quốc tế.

Mức giá kỷ lục này cho thấy sự sẵn sàng chi trả của giới siêu giàu tại Dubai, đặc biệt trong bối cảnh thị trường bất động sản toàn cầu nhiều biến động.

Theo Faisal Durrani, chuyên gia của Knight Frank, phần lớn các thương vụ này được thỏa thuận trước khi xung đột Trung Đông bùng phát và thường mất 4-6 tuần để hoàn tất đăng ký.

Tuy nhiên, ông cho biết hoạt động thị trường vẫn tiếp tục nhờ các yếu tố nền tảng như cơ sở hạ tầng, kết nối toàn cầu và môi trường kinh doanh thuận lợi.

Giao dịch mua bán đắt giá nhất trong nửa đầu năm 2026 là một căn hộ 6 phòng ngủ tại Aman Residences ở khu Jumeirah Second, được bán với giá 114,9 triệu USD (khoảng 3.000 tỷ đồng).

Theo Khaleej Times, Gulf Today, Al Khaleej