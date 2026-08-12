Sau lần hé lộ đầu tiên vào tháng 10/2025 và bản thử nghiệm tại MWC 2026, Honor ngày 12/8 chính thức trình làng mẫu Robot Phone tại Trung Quốc, công bố toàn bộ thông số kỹ thuật cùng giá bán.

Đây là mẫu smartphone Android cao cấp được tích hợp cụm camera chống rung gimbal ở mặt lưng. Để đưa cơ chế này vào điện thoại, hãng phải trải qua hơn 60 công đoạn sản xuất với hơn 100 linh kiện cơ khí chính xác.

Honor Robot Phone sở hữu cụm camera chống rung gimbal ở mặt lưng. Ảnh: Honor

Robot Phone sở hữu hơn 100 bằng sáng chế, trang bị hệ thống gimbal titanium được giới thiệu là nhỏ nhất ngành. Honor cho biết cụm chống rung này gọn hơn 65% so với gimbal truyền thống trên các thiết bị như dòng DJI Osmo Pocket. Trọng lượng động cơ titanium chỉ 2,6g, dày 6mm, giúp toàn bộ cụm camera nằm gọn trong thân máy dày 9,6mm. Thiết bị có trọng lượng 248g.

Cụm gimbal chứa cảm biến camera kích thước 1/1,28 inch, độ phân giải 200MP, khẩu độ f/1.6, hỗ trợ quay video 4K và đi kèm chip xử lý hình ảnh H1 chuyên dụng. Người dùng có thể điều chỉnh góc quay bằng lệnh giọng nói hoặc kích hoạt AI tự động bám theo chủ thể theo thời gian thực khi quay vlog, livestream hay gọi video.

Ngoài chức năng ghi hình, cụm camera gimbal còn đóng vai trò như một người bạn đồng hành dạng robot nhờ sự hỗ trợ của trợ lý ảo Yoyo AI. Thiết bị có thể quan sát, tương tác với môi trường xung quanh và thực hiện nhiệm vụ độc lập. Honor đã lập trình hơn 100 biểu cảm vận động vật lý như gật đầu, liếc nhìn hay nhún nhảy theo giai điệu âm nhạc.

Đây cũng là sản phẩm thương mại đầu tiên đánh dấu sự hợp tác giữa Honor và thương hiệu thiết bị điện ảnh danh tiếng của Đức - Arri. Máy hỗ trợ định dạng mã hóa video Log-C3, bảng màu LUT xử lý trực tiếp trên thiết bị và chế độ quay phim chuyên dụng tái tạo màu sắc từ các dòng máy quay điện ảnh Arri.

Bên cạnh camera chính trên gimbal, Robot Phone còn trang bị camera ống kính tiềm vọng 200MP (cảm biến 1/1,4 inch) hỗ trợ zoom quang 2,7x và một camera góc siêu rộng 50MP kiêm chức năng chụp cận cảnh (macro).

Về hiển thị, máy sở hữu màn hình LTPO OLED 6,3 inch, độ phân giải 2.640 x 1.216 pixel, tần số quét biến thiên 1-120 Hz, độ sáng tối đa 6.800 nit cùng lớp phủ chống phản quang AR.

Về cấu hình, Robot Phone sử dụng vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, RAM tối đa 16GB, bộ nhớ trong 1TB, chạy hệ điều hành MagicOS 10 (dựa trên Android 16). Viên pin silicon-carbon có dung lượng 7.060 mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 120W và sạc không dây 50W.

Honor Robot Phone bán ra với hai màu Bạc và Xám. Phiên bản 12GB RAM, bộ nhớ 512GB có giá 9.999 NDT (khoảng 35 triệu đồng). Phiên bản 16GB RAM, bộ nhớ 1TB có giá 12.999 NDT (khoảng 45,5 triệu đồng). Sản phẩm mở bán tại thị trường Trung Quốc từ ngày 18/8.

(Theo GSM Arena)