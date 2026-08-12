Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) vừa công bố, tháng 7/2026, thị trường ô tô trong nước tiêu thụ tổng cộng 1.887 chiếc xe bán tải, giảm 9,7% so với tháng trước (2.091 chiếc). Lượng xe bán tải bán ra chiếm khoảng 6,2% tổng lượng ô tô bán ra của toàn thị trường trong cả tháng.

Trong tháng 7 vừa qua, thứ tự về doanh số của các mẫu xe bán tải đã có sự xáo trộn đáng kể so với tháng trước. Đáng chú ý nhất là Ford Ranger có lượng bán ra đạt 973 chiếc trong tháng 7, tăng 14,2% so với tháng trước.

Dù doanh số không quá cao so với chính mình của giai đoạn trước đó nhưng vẫn vừa đủ để "vua bán tải" lấy lại vị trí số 1 phân khúc. Cộng dồn trong 7 tháng đầu năm, đã có 7.959 chiếc Ford Ranger được bán ra thị trường, giảm khoảng 10% so với cùng kỳ năm 2025.

Ford Ranger lấy lại vị trí số 1 sau một tháng bị Toyota Hilux vượt mặt. Ảnh: FVN

Toyota Hilux sau một tháng bất ngờ đạt doanh số tới 1.000 chiếc đã không còn giữ được phong độ và tụt xuống vị trí thứ hai với 718 chiếc bán ra trong tháng. Doanh số lũy kế của mẫu xe Nhật Bản trong 7 tháng đầu năm 2026 đạt 4.699 chiếc, tăng tới 172% so với cùng kỳ 2025.

Toyota Hilux không còn giữ được vị trí số 1 nhưng doanh số tháng 7 vẫn ở mức khá. Ảnh: TMV

Ở nửa dưới của phân khúc, Mitsubishi Triton vẫn gây thất vọng khi chỉ bán ra 141 chiếc trong tháng 7, giảm 36% so với tháng trước và ngày càng bị hai đối thủ Ford Ranger và Toyota Hilux bỏ xa. Doanh số lũy kế của Triton đạt 1.681 chiếc, giảm 15% so với nửa đầu năm 2025.

Mitsubishi Triton đang bị Ford Ranger và Toyota Hilux bỏ lại khá xa. Ảnh: MMV

Trong khi đó, cái tên còn lại Isuzu D-Max bán ra được 55 chiếc trong tháng 7 vừa qua, tăng gấp 3 lần so với tháng trước, tuy nhiên doanh số trên là quá ít ỏi và D-Max tiếp tục "độc chiếm" vị trí cuối bảng quen thuộc. Doanh số luỹ kế của mẫu xe nhập khẩu từ Thái Lan này là 425 chiếc trong 7 tháng đầu năm, tăng 47% so với cùng kỳ năm 2025.

Mẫu bán tải của Isuzu luôn nằm trong top 3 mẫu xe bán chạy nhất tại Thái Lan, nhưng lại khá "lẹt đẹt" khi đưa về Việt Nam. Ảnh: Isuzu

Ngoài 4 mẫu xe kể trên, phân khúc xe bán tải còn một số cái tên khác nhưng ít phổ biến hơn như Nissan Navara, Mazda BT-50, Jeep Gladiator hay RAM 1500. Tuy nhiên, các nhà nhập khẩu không công bố doanh số bán hàng cụ thể.

Tại thị trường Việt Nam, bán tải vẫn là phân khúc có quy mô khá khiêm tốn và tập trung vào nhóm khách hàng đặc thù.

Nhờ khả năng vừa chở người vừa vận chuyển hàng hóa, dòng xe này được nhiều hộ kinh doanh, người làm xây dựng hoặc thường xuyên di chuyển trên đường địa hình lựa chọn.

Thời gian qua, sức tiêu thụ bán tải chịu ảnh hưởng từ những thay đổi trong chính sách quản lý phương tiện và các quy định hạn chế lưu thông tại một số khu vực đô thị.

Tuy nhiên, từ ngày 1/7, một số chính sách mới theo hướng xếp bán tải vào nhóm xe con trong giao thông đường bộ được kỳ vọng sẽ tháo gỡ phần nào rào cản, mở rộng nhóm khách hàng và tạo thêm động lực cho phân khúc này trong thời gian tới.

Thị trường ô tô Việt Nam tăng trưởng nhẹ trong tháng 7 Trong tháng 7, tổng doanh số bán hàng của các thành viên VAMA và xe nhập khẩu của các doanh nghiệp ngoài VAMA đạt 33.707 chiếc, tăng 8% so với tháng 6 và tăng 6% so với tháng 7/2025. VinFast công bố riêng cho biết, hãng xe Việt đã bàn giao tổng cộng 21.781 xe ô tô điện các loại cho khách hàng tại Việt Nam trong tháng 7, tăng 21% so với tháng 6. Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công ghi nhận doanh số xe du lịch bán ra trong tháng vừa qua đạt tổng cộng 3.543 chiếc, giảm 5,4% so với tháng liền trước (với 3.746 chiếc). Tổng cộng số liệu từ VAMA, VinFast và Hyundai Thành Công, lượng xe bán ra của thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 7 vừa qua đạt 59.031 chiếc, tăng 11,8% so với tháng 6.