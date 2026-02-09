XEM VIDEO: Những cánh đồng bạt ngàn màu xanh ở "rốn lũ" Hòa Thịnh

Những ngày cận Tết, không khí hối hả của vụ mùa mới đang tràn ngập khắp cánh đồng của xã Hòa Thịnh. Nụ cười đã trở lại trên gương mặt người dân sau trận lũ lịch sử xảy ra vào tháng 11/2025.

Tại cánh đồng thôn Phú Hữu (khu vực bị thiệt hại nặng do lũ gây ra), nhiều bà con nông dân cần mẫn chăm sóc từng cây lúa với hi vọng sẽ có vụ mùa bội thu. Một số gia đình trong thôn cũng đang lau dọn nhà cửa, sắm hoa Tết để đón mùa xuân mới.

Đứng giữa ruộng lúa xanh mướt của gia đình, anh Trần Kim Phước (31 tuổi) không giấu được sự xúc động khi nhắc về những mất mát sau trận lũ dữ.

Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt anh Trần Kim Phước. Ảnh: Hải Dương

Anh Phước cho biết, trận lũ vừa qua đã cuốn trôi hết tài sản của hai vợ chồng, nhà cửa cũng bị hư hỏng nặng nề, may mắn các thành viên trong gia đình đều được an toàn. Sau khi lũ đi qua, chính quyền các cấp đã kịp thời hỗ trợ lương thực, thực phẩm để bà con an tâm khắc phục hậu quả. Ngoài ra, nhà nước còn hỗ trợ lúa giống để người dân tiếp tục canh tác vụ mùa mới.

"Gia đình tôi canh tác 5 sào ruộng, may mắn được nhà nước hỗ trợ lúa giống nên giảm bớt được nhiều chi phí. Hiện nay, lúa của người dân trong thôn đang phát triển rất tốt, hi vọng mùa vụ này sẽ bội thu", anh Phước vui mừng nói.

Vợ chồng anh Nghĩa vui mừng vì được nhà nước xây ngôi nhà mới sau trận lũ lịch sử. Ảnh: Hải Dương

Tương tự, gia đình anh Trần Chủ Nghĩa (45 tuổi, thôn Phú Hữu) cũng trắng tay sau trận lũ lịch sử khi toàn bộ nhà cửa, tài sản đều bị cuốn trôi. Hiện gia đình anh đã được nhà nước hỗ trợ xây lại nhà mới.

Trong không khí rộn ràng của những ngày cận Tết, anh Nghĩa bồi hồi nhớ lại, khi cơn lũ đi qua, anh từng nghĩ chẳng bao giờ có thể làm lại được căn nhà mới vì mọi thứ đã mất sạch. Lúc đó, anh cảm thấy bất lực vì không biết tương lai sẽ đi về đâu.

Anh Nghĩa cho biết, trong lúc gia đình đang loay hoay chưa biết phải làm thế nào để khắc phục hậu quả thì chính quyền các cấp đã kịp thời đến hỗ trợ từ lương thực, thực phẩm và xây lại căn nhà mới cho gia đình. Lúc này cả nhà ai cũng vỡ òa xúc động.

"Không chỉ riêng tôi mà nhiều hộ dân bị mất nhà cũng được nhà nước hỗ trợ xây mới. Từ chỗ tưởng như mất tất cả, giờ đây được nhà nước quan tâm lo cho cuộc sống mới nên bà con mừng lắm. Có lẽ đây là cái Tết đáng nhớ nhất của người dân trong thôn Phú Hữu", anh Nghĩa vui mừng chia sẻ.

Trao đổi với VietNamNet, ông Phương Văn Lành - Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh cho biết, nhịp sống bình thường đã quay trở lại với người dân sau trận lũ lịch sử chưa từng có. Thời gian này bà con đang nhộn nhịp ra đồng, tập trung khôi phục sản xuất với tinh thần lạc quan để đón mùa xuân mới.

"Những ngày giáp Tết Nguyên đán, không khí trong xã trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết, mọi người dân đều phấn khởi để đón một mùa xuân an vui, đầm ấm bên gia đình sau những nỗ lực vượt qua thiên tai", ông Lành chia sẻ niềm vui.

Hình ảnh ghi nhận tại xã Hòa Thịnh ngày 5/2:

Anh Trần Chủ Nghĩa mua cúc về chưng Tết. Ảnh: Hải Dương

Ông Trần Văn Khánh (76 tuổi, trú thôn Phú Hữu) cắm hoa chuẩn bị đón Tết trong ngôi nhà mới khang trang của "Chiến dịch Quang Trung". Ảnh: Hải Dương

Bà Nguyễn Thị Chúng vui mừng vì có ngôi nhà khang trang sau trận lũ lịch sử. Ảnh: Hải Dương

Anh Trần Xuân Hội đang sửa sang, dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị đón Tết. Ảnh: Hải Dương

Nhiều căn nhà của "Chiến dịch Quang Trung" được xây dựng ở thôn Phú Hữu. Ảnh: Hải Dương

Người dân đang chăm sóc từng cây lúa với hi vọng vụ mùa bội thu. Ảnh: Hải Dương

Những cánh đồng bạt ngàn màu xanh sau trận lũ lịch sử. Ảnh: Hải Dương

Không khí Tết đang về với người dân "rốn lũ" Hòa Thịnh. Ảnh: Hải Dương