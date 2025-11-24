Tối 24/11, trao đổi với VietNamNet, một lãnh đạo xã Hòa Thịnh cho biết địa phương đã có báo cáo ban đầu về thiệt hại trong trận lũ lịch sử vừa qua.

Người dân bị thiệt hại nặng nề về tài sản. Ảnh: Hải Dương

Tính đến trưa 24/11, xã Hòa Thịnh ghi nhận 25 người tử vong do mưa lũ; có 4.820 căn nhà bị ngập nước hoàn toàn. Ngoài ra, 24 căn nhà đã bị sập đổ hoàn toàn. Về gia súc có 65 con trâu, bò bị chết. Số lương thực bị lũ cuốn trôi và làm ngập khoảng 3.000 tấn.

Trận lũ cũng gây thiệt hại nặng nề cho hệ thống giao thông, kênh mương, trụ sở cơ quan nhà nước, trường học... Tổng thiệt hại ước tính hơn 560 tỷ đồng.

Hiện chính quyền địa phương đang cùng lực lượng quân đội, công an hỗ trợ người dân nhanh chóng khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.