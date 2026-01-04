Tại thôn Phú Hữu - địa bàn chịu thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lũ vừa qua, không khí lao động đang rất khẩn trương. Trên nền đất cũ từng bị lũ san phẳng, hàng loạt ngôi nhà kiên cố đã được dựng lên.

Những ngôi nhà ở thôn Phú Hữu. Ảnh: Hải Dương

Chị Nguyễn Thị Lại (41 tuổi) cho biết, căn nhà cũ bị lũ cuốn trôi hoàn toàn khiến chị từng rơi vào tuyệt vọng. Tuy nhiên, chỉ sau một tháng thi công với sự hỗ trợ của lực lượng bộ đội, gia đình chị đã có tổ ấm mới.

Cũng trong niềm vui nhận nhà, anh Trần Chủ Nghĩa (45 tuổi) và bà Phạm Thị Hạnh (78 tuổi) đang tất bật dọn dẹp để ổn định cuộc sống. Bà Hạnh xúc động cho biết, sau khi mất trắng tài sản, đây là lần đầu tiên bà được sống trong căn nhà khang trang nhờ sự hỗ trợ của Nhà nước.

Lãnh đạo xã Hòa Thịnh thông tin, trong khuôn khổ "Chiến dịch Quang Trung", địa phương được hỗ trợ xây mới hơn 110 căn nhà. Dự kiến hôm nay (4/1), các đơn vị sẽ bàn giao hơn 10 căn nhà đầu tiên, số lượng còn lại sẽ tiếp tục được hoàn thiện và bàn giao trong thời gian tới.

Hình ảnh ghi lại tại thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh:

Anh Trần Chủ Nghĩa cùng bộ đội dọn dẹp chuẩn bị vào nhà mới. Ảnh: Hải Dương

Chị Nguyễn Thị Lại lau dọn căn nhà sắp hoàn thiện. Ảnh: Hải Dương

Bà Phạm Thị Hạnh vui mừng khi có nhà mới. Ảnh: Hải Dương