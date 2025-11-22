Chiều tối 22/11, cơ quan chức năng vẫn đang tập trung lực lượng, huy động phương tiện tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả trận lũ vừa xảy ra tại các xã phía Đông tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, từ ngày 17 đến 20/11, mưa lớn kết hợp nước lũ dâng cao khiến nhiều người chết và mất tích, đồng thời nhấn chìm nhiều nhà cửa và tài sản của người dân.

Một góc của thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh đang bị ngập nặng. Ảnh: Hải Dương

Xã Hòa Thịnh được xem là rốn lũ và là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất. Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh, ông Tạ Tấn Công, cho biết bước đầu ghi nhận toàn xã có hơn 20 người tử vong, nhiều nhà cửa và đường sá hư hỏng nặng, cùng nhiều gia súc, gia cầm bị cuốn trôi.

Theo ông Công, không nằm ở khu vực hạ nguồn thủy điện Sông Ba Hạ, Hòa Thịnh vẫn là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề trong đợt xả lũ của thủy điện ngày 19/11. Xã này cũng là nơi ngập sâu nhất trong số các xã phía Đông tỉnh Đắk Lắk. Thiệt hại của trận lũ rất lớn do nước dâng quá nhanh, khiến người dân không kịp trở tay.

“Chính quyền địa phương đang tập trung cung cấp lương thực để người dân không bị đói, đồng thời tiếp tục tìm kiếm cứu nạn, vì còn khoảng 50 hộ dân ở thôn Phú Hữu vẫn chưa thể tiếp cận", ông Công cho biết thêm.

Hình ảnh ghi lại tại rốn lũ Hòa Thịnh vào ngày 22/11:

Trục đường chính vào xã Hòa Thịnh bị đứt gãy. Ảnh: Hải Dương

Một đoạn kênh thủy lợi tại xã Hòa Thịnh bị cuốn trôi. Ảnh: Hải Dương

Đường tại khu vực Trạm xá Hòa Thịnh bị sạt lở. Ảnh: Hải Dương

Xe ô tô bị trôi xuống hố sâu. Ảnh: Hải Dương

Tường rào Trường THCS Đồng Khởi bị đổ sập. Ảnh: Hải Dương

Một nhà hàng bị lũ cuốn tan hoang. Ảnh: Hải Dương

Nhà một người dân ở thôn Phú Hữu bị ngập đến mái, lũ cuốn bay hết cửa. Ảnh: Hải Dương

Một nhà dân bị sạt lở tận móng. Ảnh: Hải Dương

Ghế đá bị lũ cuốn nằm ngổn ngang ngoài đường. Ảnh: Hải Dương