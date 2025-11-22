Trận lũ vừa qua, xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk) được xem là rốn lũ và cũng là nơi chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Bước đầu nơi đây ghi nhận hơn 20 người tử vong, nhiều tài sản, nhà cửa của người dân bị nước lũ nhấn chìm.
Chiều tối 22/11, cơ quan chức năng vẫn đang tập trung lực lượng, huy động phương tiện tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả trận lũ vừa xảy ra tại các xã phía Đông tỉnh Đắk Lắk.
Trước đó, từ ngày 17 đến 20/11, mưa lớn kết hợp nước lũ dâng cao khiến nhiều người chết và mất tích, đồng thời nhấn chìm nhiều nhà cửa và tài sản của người dân.
Xã Hòa Thịnh được xem là rốn lũ và là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất. Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh, ông Tạ Tấn Công, cho biết bước đầu ghi nhận toàn xã có hơn 20 người tử vong, nhiều nhà cửa và đường sá hư hỏng nặng, cùng nhiều gia súc, gia cầm bị cuốn trôi.
Theo ông Công, không nằm ở khu vực hạ nguồn thủy điện Sông Ba Hạ, Hòa Thịnh vẫn là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề trong đợt xả lũ của thủy điện ngày 19/11. Xã này cũng là nơi ngập sâu nhất trong số các xã phía Đông tỉnh Đắk Lắk. Thiệt hại của trận lũ rất lớn do nước dâng quá nhanh, khiến người dân không kịp trở tay.
“Chính quyền địa phương đang tập trung cung cấp lương thực để người dân không bị đói, đồng thời tiếp tục tìm kiếm cứu nạn, vì còn khoảng 50 hộ dân ở thôn Phú Hữu vẫn chưa thể tiếp cận", ông Công cho biết thêm.
Hình ảnh ghi lại tại rốn lũ Hòa Thịnh vào ngày 22/11: