Đến sáng nay (24/11), nước lũ đã rút, tiểu thương tại chợ Hòa Thịnh đang gắng sức dọn dẹp, vệ sinh hàng hóa để vớt vát chút ít vốn đầu tư.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương (51 tuổi), tiểu thương tại chợ Hòa Thịnh, cùng chồng cặm cụi dọn dẹp lại ki-ốt để cứu vớt số áo quần bị ngâm nước nhiều ngày. Nhìn sạp hàng tan hoang sau lũ, gương mặt bà thất thần.

Bà Hương nói trong nước mắt, gia đình buôn bán ở đây từ lâu, toàn bộ tài sản, vốn liếng đều dồn hết vào sạp hàng này. Tối 19/11, do nước lên quá nhanh, vợ chồng bà không kịp trở tay nên toàn bộ hàng hóa (chủ yếu là áo quần) bị ngập trong nước, giờ bán cũng chẳng ai mua.

Tiểu thương Nguyễn Thị Thu Hương mất cả tỷ đồng do hàng hóa bị hư hỏng. Ảnh: Hải Dương

"Rất nhiều quần áo tôi lấy về để bán Tết đã bị ngập nước, hư hỏng, ước tính thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng", bà Hương nghẹn ngào.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Tràn (SN 1981) đang cùng gia đình khẩn trương dọn sạch lớp bùn đất dày đặc trong ki-ốt và hy vọng vớt vát lại chút vốn liếng.

Chị Tràn cho biết, dù gia đình chị đã sống ở Hòa Thịnh nhiều thế hệ, nhưng chưa khi nào chứng kiến trận lũ nào kinh hoàng và tàn phá đến vậy. Nước từ thượng nguồn đổ về ồ ạt, lại xảy ra vào ban đêm khiến mọi người không kịp trở tay.

“Tối hôm nước dâng, gia đình tôi phải leo lên nóc nhà để trú ẩn. Toàn bộ hàng hóa ở chợ cũng bị nhấn chìm trong biển nước, ước tính thiệt hại khoảng 500 triệu đồng”, chị Tràn cho hay.

Chị Nguyễn Thị Tràn buồn bã kể lại thời khắc cơn lũ ập đến. Ảnh: Hải Dương

Còn chị Đỗ Thị Hiền (SN 1980), kinh doanh dịch vụ may rèm màn, cũng đưa hàng hóa ra giặt, nhưng phần lớn hàng bị hư hỏng là đồ sáng màu, phải bỏ đi nhiều.

Chị Hiền kể, trận lũ quét qua đã nhấn chìm toàn bộ thiết bị quan trọng như máy may, máy điện tử cùng nhiều hàng hóa đang trong quá trình hoàn thiện, ước tính thiệt hại gần 100 triệu đồng.

“Tôi buôn bán nhỏ nhưng toàn bộ vốn liếng của gia đình lại dồn hết vào đây. Hàng hóa hỏng rất nhiều, giờ vệ sinh phơi khô xem có vớt vát được chút nào không”, chị Hiền nói.

Ông Lê Chí Hoại, Chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh, đánh giá thiệt hại do lũ gây ra là vô cùng lớn. Theo thống kê, chợ Hòa Thịnh có 30 tiểu thương buôn bán nhiều mặt hàng khác nhau. Khi nước lũ tràn về, cả khu chợ bị ngập trên 2m và thiệt hại nặng nề về tài sản.

Hình ảnh ghi tại chợ Hòa Thịnh chiều 23/11:

Tiểu thương ở chợ Hòa Thịnh đang gắng sức lau dọn quầy hàng sau cơn lũ. Ảnh: Hải Dương

Hàng hóa của gia đình bà Hương bị chìm trong nước, gần như không thể sử dụng. Ảnh: Hải Dương

Hàng hóa ngấm nước nhiều ngày nên chị Hiền phải bỏ đi rất nhiều. Ảnh: Hải Dương

Ước tính chị Hiền thiệt hại gần 100 triệu đồng. Ảnh: Hải Dương

Mì tôm, bánh kẹo bị hư hỏng hoàn toàn. Ảnh: Hải Dương