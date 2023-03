Bộ GD-ĐT vừa ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT, trong đó có một số quy định liên quan trách nhiệm của thí sinh khi tham dự kỳ thi nhằm hạn chế gian lận thi cử.

Theo đó, Bộ quy định, thí sinh chỉ được mang các vật dụng vào phòng thi gồm: bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính; máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ; Atlat Địa lý Việt Nam đối với môn Địa lý.

Như vậy, thí sinh không còn được mang các loại máy ghi âm, ghi hình dù chỉ có chức năng ghi thông tin nhưng không thể nghe, xem hay truyền tín hiệu. Đây là điểm mới so với các năm trước.

Ngoài ra, năm nay thí sinh sẽ được đăng ký dự thi trực tuyến, ngoài việc đăng ký trực tiếp tại trường nơi học lớp 12 như năm ngoái.

Quy chế thi tốt nghiệp THPT mới còn đưa ra một số điều chỉnh khác, chủ yếu liên quan quy trình tổ chức và các khâu kỹ thuật của kỳ thi.

Cụ thể, tại mỗi khu vực in sao đề thi, coi thi, làm phách bài thi tự luận, chấm thi, phúc khảo của Hội đồng thi phải bố trí 1 điện thoại cố định đặt tại phòng làm việc chung/phòng trực hoặc phòng được bố trí riêng bảo đảm an ninh, an toàn.

Điểm mới Bộ GD-ĐT đưa ra là điện thoại này phải có loa ngoài (riêng với khu vực in sao đề thi và làm phách bài thi tự luận, điện thoại này còn phải có thêm chức năng ghi âm).

Mọi liên lạc qua điện thoại ngoài việc đều phải bật loa ngoài và nghe công khai như trước đây nay đều phải ghi lại nhật ký.

Đồng thời liên lạc qua điện thoại này phải có sự chứng kiến của ủy viên làm nhiệm vụ giám sát (đối với khu vực in sao đề thi) hoặc Phó trưởng Điểm thi phụ trách cơ sở vật chất (đối với khu vực coi thi) hoặc công an (đối với khu vực làm phách bài thi tự luận) hoặc thư ký Hội đồng thi (đối với khu vực chấm thi, phúc khảo).

Quy chế cũng điều chỉnh khi quy định rõ không được sử dụng các thiết bị thu phát thông tin trong khu vực coi thi, chấm thi, phúc khảo của Hội đồng thi, trừ các thiết bị quy định.

Độc giả xem chi tiết thông tư sửa đổi, bổ sung Quy chế thi tốt nghiệp THPT dưới đây:

