Thời gian qua, tỉnh Lai Châu đã và đang đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị; nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, hướng đến chính phủ số.

Tính đến nay, Lai Châu đứng thứ 10 cả nước về tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ triển khai Nghị quyết Trung ương số 57 ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp…trên lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đã có sự thay đổi rõ rệt; các điểm nghẽn trong lĩnh vực nêu trên đã và đang từng bước được tháo gỡ.

Việc xếp hạng cao trong triển khai thực hiện Nghị quyết 57 ở tỉnh miền núi, biên giới như Lai Châu đã thể hiện sự nỗ lực, vượt khó và có nhiều cách làm sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền, các sở, ban, ngành và sự ủng hộ của người dân, doanh nghiệp.