Thời tiết Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 có thể rét đậm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện tượng rét đậm, rét hại chủ yếu xuất hiện trong tháng 12 và tháng 1 cùng nửa đầu tháng 2 năm 2023. Nơi có nền nhiệt độ thấp nhất sẽ là các tỉnh vùng núi phía Bắc như: Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Bắc Cạn, Lạng Sơn...

Người dân đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trong tiết trời rét.

Trong tháng 12, không khí lạnh gia tăng cường độ và tần suất, các tỉnh miền Bắc có nhiều ngày nền nhiệt độ ở ngưỡng trời rét, trong đó rét đậm có khả năng tập trung trong thời đoạn ngắn vào thời kỳ đầu và cuối tháng.

Tết Âm lịch Quý Mãi 2023 năm nay rơi vào khoảng thời gian cuối tháng 1, đầu tháng 2 năm 2023, trong giai đoạn chính đông.

Dịp nghỉ Tết Âm lịch, Bắc Bộ vẫn rét, một số ngày có rét đậm. Tại Tây, Nguyên và Nam Bộ, thời tiết Tết Nguyên đán thuận lợi, khô ráo nắng ấm. Với các tỉnh miền Trung, trong các ngày trước Tết, khu vực từ tỉnh Thanh Hóa đến tỉnh Quảng Ngãi dự báo có mưa rào nhẹ.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mùa đông năm nay có xu thế ấm và nền nhiệt từ xấp xỉ đến cao hơn một ít so với TBNN. Các đợt rét đậm rét hại không kéo dài, phổ biến 3-4 đợt, kéo dài 2-5 ngày và tập trung từ nửa cuối tháng 12 cho đến nửa đầu tháng 2/2023, xen kẽ với một vài ngày nắng ấm và nền nhiệt lên cao.

Về lượng mưa, từ tháng 12/2022-2/2023: Tại Bắc Bộ ít mưa hơn trung bình nhiều năm (TBNN) khoảng từ 5-15mm, riêng tháng 12/2022 tại khu vực Nam đồng bằng và một số tỉnh ven biển phía Đông Bắc Bộ có tổng lượng mưa (TLM) ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.

Khu vực Trung Bộ: Tháng 12/2022, TLM tại Bắc Trung Bộ phổ biến xấp xỉ so với TBNN, các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, TLM cao hơn khoảng 60-130mm, các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, TLM cao hơn khoảng 150-250mm, có nơi cao 8 hơn so với TBNN cùng thời kỳ. Tháng 1-2/2023, TLM tại Bắc Trung Bộ phổ biến xấp xỉ so với TBNN, khu vực Trung và Nam Trung Bộ cao hơn từ 10- 40mm so với TBNN.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Tháng 12/2022-2/2023, có khả năng xuất hiện mưa rào và giông cục bộ, TLM tháng 12/2022 phổ biến cao hơn từ 15-80mm so với TBNN và từ tháng 1-2/2023 TLM phổ biến cao hơn từ 5-20mm so với TBNN cùng thời kỳ.

Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ nay đến tháng 2/2023, dự báo trên khu vực Biển Đông có khoảng 1- 3 cơn bão/ATNĐ và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.