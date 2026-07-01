Phổ điểm khối A00 thi tốt nghiệp THPT năm 2026, thủ khoa đạt 30 điểm Ngày 1/7, Bộ GD-ĐT công bố điểm thi và phổ điểm các tổ hợp xét tuyển năm 2026, trong đó có A00 (Toán, Lý, Hóa).

Ngày 1/7, Bộ GD-ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 của hơn 1,22 triệu thí sinh.

Năm nay, có một thí sinh đạt điểm tuyệt đối 30/30 khối A00 (Toán, Lý, Hóa). Thủ khoa này đến từ tỉnh Bắc Ninh.

Theo kế hoạch, sau khi công bố điểm thi tốt nghiệp THPT vào 8h ngày 1/7, thí sinh có nhu cầu có thể gửi đơn phúc khảo bài thi tại các đơn vị đăng ký dự thi từ ngày 1 đến ngày 5/7.

Từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7, thí sinh bắt đầu đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng trên hệ thống của Bộ GD-ĐT. Điểm chuẩn đại học và kết quả xét tuyển sẽ được công bố sau 17h ngày 9/8.

Từ mùa tuyển sinh đại học năm 2026, thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng xét tuyển thay vì không giới hạn như các năm trước. Do đó, thí sinh phải cân nhắc, sắp xếp nguyện vọng hợp lý. Ngoài điểm chuẩn trong 2-3 năm gần đây, thí sinh cũng cần cân nhắc các yếu tố như tổ hợp xét tuyển, học phí, vị trí địa lý, định hướng đào tạo, uy tín của trường và cơ hội nghề nghiệp sau tốt nghiệp…