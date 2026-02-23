Sáng nay, trong ngày làm việc chính thức đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các Phó Thủ tướng đã dự cuộc gặp mặt, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm đầu năm mới của Văn phòng Chính phủ (VPCP).

Báo cáo tại cuộc gặp mặt, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn cho biết, Thủ tướng và các Phó Thủ tướng đã thực hiện các chuyến công tác đến các địa phương, vùng miền trên cả nước để thăm hỏi, chúc Tết nhân dân.

Đặc biệt, Thủ tướng đã đến thăm bác sĩ, điều dưỡng, bệnh nhân ở 2 bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai; trực tiếp đi thị sát, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc tiến độ các công trình trọng điểm, động viên công nhân trên công trường: dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh; thăm, chúc Tết công nhân trên công trường đường sắt Nhổn - ga Hà Nội…

Ngày mùng 6 Tết Bính Ngọ, Thường trực Chính phủ đã họp nghe báo cáo về tình hình Tết Nguyên đán Bính Ngọ và chỉ đạo thực hiện công việc trọng tâm ngay sau kỳ nghỉ Tết.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các Phó Thủ tướng dự cuộc gặp mặt, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm đầu năm mới của Văn phòng Chính phủ. Ảnh: Nhật Bắc

Các cấp, các ngành, các địa phương đã quán triệt và kịp thời triển khai các mặt công tác với tinh thần "không để ai không có Tết"; tổ chức cho nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình.

Trong 9 ngày nghỉ Tết, VPCP đã tiếp nhận gần 970 văn bản, phát hành 150 văn bản, trong đó có 5 quyết định và 4 công điện của Thủ tướng, 5 thông báo ý kiến kết luận tại cuộc họp của lãnh đạo Chính phủ.

Phát biểu tại cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá việc tổ chức Tết năm nay có nhiều điểm hơn so với năm trước; cả nước đã vui Xuân, đón Tết vui tươi, ấm cúng, an toàn, lành mạnh, nghĩa tình; thu nhập bình quân đầu người cao hơn, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục cải thiện; độc lập, chủ quyền được giữ vững, vị thế và uy tín đất nước nâng cao.

Nhìn lại 5 năm qua, trong bối cảnh khó khăn, thách thức nhiều hơn cơ hội và thuận lợi, đất nước ta đã đạt được những thành tựu cơ bản, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Thủ tướng yêu cầu tập trung triển khai các công việc sau Tết ngay từ ngày đầu, tháng đầu theo đúng tinh thần Chỉ thị 55 của Ban Bí thư và Chỉ thị 36 của Thủ tướng.

Với năm 2026, Thủ tướng nêu rõ phải tiếp tục đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô; kiểm soát lạm phát; thúc đẩy tăng trưởng; đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế; kiểm soát tốt bội chi ngân sách Nhà nước, nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và nâng cao vị thế đất nước; đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, an dân; làm tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội...

Thủ tướng đề nghị đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chính phủ tiếp tục phát huy đoàn kết, thống nhất, tạo ra sức mạnh, lắng nghe chân thành, chia sẻ bằng tình cảm từ trái tim tới trái tim, hành động phải hiệu quả. Ảnh: Nhật Bắc

Với khối lượng công việc nhiều hơn, yêu cầu cao hơn, Thủ tướng nêu rõ, Văn phòng Chính phủ phải triển khai ngay các công việc ngay từ ngày đầu tiên, nhất là những nội dung Thường trực Chính phủ đã họp trong ngày 22/2.

Thủ tướng đề nghị đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chính phủ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, đổi mới toàn diện các mặt công tác, tích cực, chủ động, hiệu quả hơn nữa trong công tác tham mưu, tổng hợp; nắm bắt tình hình tốt hơn, đưa ra phản ứng chính sách phù hợp, kịp thời, hiệu quả.

Thủ tướng yêu cầu thực hiện tinh thần "1 mục tiêu", "2 bảo đảm", "3 có", "4 không", "5 hóa", "6 rõ" trong công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ của VPCP.

Trong đó: "1 mục tiêu" xuyên suốt là độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc. "2 bảo đảm" là bảo đảm phát triển để ổn định, ổn định để thúc đẩy phát triển; bảo đảm an ninh, an toàn, an dân. "3 có" là có sự tham gia của Nhà nước; có sự tham gia của người dân; có sự tham gia của doanh nghiệp. "4 không" là không lãng phí một ngày; không chậm trễ một tuần; không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng; không để bị động trong một năm. "5 hóa" là số hóa; xanh hóa; tối ưu hóa hiệu quả; thông minh hóa quản trị; hài hòa hóa lợi ích của Nhà nước, người dân, doanh nghiệp. "6 rõ" là rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ kết quả.