Lễ phát động cũng được tổ chức đồng loạt ở 126 xã, phường trên toàn địa bàn TP Hà Nội.

Phát biểu chỉ đạo và phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Bính Ngọ năm 2026, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, 66 năm thực hiện Tết trồng cây theo lời Bác dạy, đất nước ta đã đổi thay rõ rệt. Nhiều đồi núi trọc được phủ xanh, nhiều cánh rừng được phục hồi, làng quê, đô thị có thêm bóng mát.

Tỷ lệ che phủ rừng tăng lên, bảo vệ môi trường dần trở thành việc làm quen thuộc của mỗi người dân. Tết trồng cây đã thực sự đi vào cuộc sống, trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống, một phong trào quần chúng sâu rộng, mang lại lợi ích to lớn cho đất nước.

Tết trồng cây đã trở thành “phong tục” đẹp mỗi độ xuân về ở mọi miền đất nước. Trồng thêm một cây là gửi thêm niềm tin vào tương lai.

Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP Hà Nội trồng cây tại khuôn viên dự án Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: Quang Thái

Tổng Bí thư lưu ý biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, thiên tai phức tạp, rừng ở nhiều nơi vẫn bị xâm hại. Vì vậy, việc trồng cây vẫn phải được tiếp tục với quy mô rộng hơn, nhiều hơn; trồng cây phải đi đôi với chăm cây, bảo vệ rừng. Mỗi địa phương cần chọn đúng cây, trồng đúng chỗ, quản lý chặt chẽ và bền bỉ lâu dài và phải nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên trong mỗi người, nhất là thế hệ trẻ.

Tổng Bí thư nêu rõ quan điểm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước là phát triển kinh tế nhưng không đánh đổi môi trường, phát triển kinh tế phải gắn với giữ gìn môi trường, xây dựng đô thị hiện đại nhưng phải giữ gìn được lá phổi xanh cho nhân dân.

Lễ phát động năm nay càng có ý nghĩa đặc biệt hơn khi được tổ chức tại Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam - nơi lưu giữ những trang sử vẻ vang của Đảng ta.

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô chuyển đổi mạnh mẽ từ nhận thức sang hành động thực chất, tổ chức phát động với tinh thần “trồng cây nào, sống tốt cây đó”, tuyệt đối không phô trương, hình thức, lãng phí.

Mỗi cây xanh được trồng xuống phải được chăm sóc, bảo vệ, sinh trưởng và phát triển. Việc trồng cây phải đi đôi với quy hoạch, gắn liền với phát triển hạ tầng đô thị xanh, thông minh và hiện đại; kiên quyết chống tình trạng “đánh trống bỏ dùi”, gây lãng phí nguồn lực của Nhà nước và nhân dân.

Hà Nội phải là địa phương đi đầu cả nước về tỷ lệ cây xanh trên đầu người, về không gian công cộng xanh - đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng cuộc sống của người dân.

Ảnh: Quang Thái

Để lan tỏa tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến, Tổng Bí thư mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân Thủ đô, đặc biệt là thế hệ trẻ hãy coi việc trồng và chăm sóc cây xanh là hành động thiết thực học tập và làm theo Bác, là thể hiện trách nhiệm với cộng đồng và thế hệ mai sau.

Tổng Bí thư khẳng định trồng cây hôm nay là gieo mầm hạnh phúc cho tương lai, góp phần hiện thực hóa cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế về giảm phát thải ròng và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Phát biểu hưởng ứng phong trào tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho biết Hà Nội xác định “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” không chỉ là hoạt động đầu xuân, mà là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục; trồng cây phải gắn với quy hoạch, bảo vệ và chăm sóc; đặt trong tổng thể chiến lược phát triển đô thị xanh, tăng trưởng xanh và cải thiện chất lượng không khí.

TP quyết tâm kiến tạo môi trường xanh, “rừng trong phố - phố trong rừng" với tầm nhìn 100 năm và xa hơn. Hà Nội sẽ tập trung phủ xanh các tuyến phố, cửa ngõ, khu đô thị mới và vùng nông thôn, hình thành các vành đai sinh thái, từng bước nâng cao diện tích cây xanh bình quân đầu người, phấn đấu để mỗi người dân Thủ đô được thụ hưởng một môi trường sống trong lành, an toàn và đáng sống hơn.

Dự kiến, trong đợt đầu tiên ra quân trồng cây đầu Xuân năm 2026, đến cuối tháng 3, toàn thành phố sẽ phấn đấu trồng 80-100 nghìn cây xanh các loại và trong năm 2026 sẽ trồng khoảng 400 nghìn cây. Trong đợt ra quân này, Bộ Quốc phòng sẽ trồng khoảng 1,2 triệu cây, Bộ Công an sẽ trồng trên 3 triệu cây các loại.