Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (KHCN, ĐMST, CĐS) mới đây ký ban hành chương trình công tác năm 2026 của Ban chỉ đạo.

Chương trình đề ra năm nay, mục tiêu đóng góp cho tăng trưởng tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GDP đạt 14,5%. Tỷ trọng đóng góp của KHCN, ĐMST, CĐS trong GDP đạt 17,5%. Tỷ trọng đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế 50%.

Xếp hạng về phát triển chính phủ điện tử của Việt Nam thuộc nhóm 65 nước dẫn đầu thế giới và nhóm 4 nước dẫn đầu khu vực ASEAN theo đánh giá của Liên Hợp Quốc.

Về hạ tầng, nền tảng số và dữ liệu dùng chung, chương trình đề ra mục tiêu mở rộng phủ sóng 5G đạt 70% dân số. 100% cán bộ cấp xã có trang thiết bị đáp ứng yêu cầu công việc và có chữ ký số cá nhân để giải quyết công việc trên môi trường điện tử.

100% hồ sơ công việc tại cấp bộ, tỉnh và xã được xử lý trên môi trường điện tử (đối với hồ sơ thuộc phạm vi bí mật nhà nước thì thúc đẩy việc xử lý trên hệ thống/mạng phù hợp theo quy định pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước) và sử dụng chữ ký số chuyên dùng công vụ để giải quyết công việc.

Ngoài ra, chương trình cũng đề ra mục tiêu hoàn thành xây dựng và đưa vào vận hành, khai thác thực chất, hiệu quả Trung tâm Dữ liệu quốc gia; các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành; các nền tảng số quốc gia, nền tảng số dùng chung của ngành, lĩnh vực, vùng bảo đảm dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung".

Trong đó, chương trình nêu rõ tối thiểu 80% thông tin, giấy tờ, tài liệu trong các thủ tục hành chính (TTHC) liên quan sản xuất, kinh doanh chỉ phải cung cấp một lần cho cơ quan nhà nước. 100% TTHC được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh. 100% TTHC liên quan đến doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến, thông suốt, liền mạch. 95% người dân, doanh nghiệp đánh giá hài lòng khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Chương trình cũng đề ra việc thương mại hóa thành công tối thiểu 5 sản phẩm thuộc danh mục công nghệ chiến lược (chip bán dẫn, thiết bị mạng 5G, robot công nghiệp, trí tuệ nhân tạo, UAV...). Tỷ trọng xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm nay đạt tối thiểu 45%.

Nguyên tắc được Ban chỉ đạo Trung ương nêu rõ là "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thời hạn, rõ thẩm quyền". Nguồn lực kinh phí cần được bảo đảm kịp thời để triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp.

Ngoài ra, Ban chỉ đạo cũng đưa ra nguyên tắc kiên quyết phòng, chống lãng phí cả về tài chính và thời gian, đưa kết quả thực hiện vào tiêu chí đánh giá, thi đua, khen thưởng và xử lý trách nhiệm, kể cả thay thế cán bộ, lấy kết quả đầu ra và tác động làm thước đo...

Xây dựng mô hình chuyển đổi số cấp xã trên toàn quốc

Trong phát triển xã hội số, kỹ năng số và văn hóa đổi mới sáng tạo, Ban chỉ đạo Trung ương giao Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát, nghiên cứu xây dựng, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét ban hành quy định hoặc hướng dẫn về giải pháp kỹ thuật liên kết, tích hợp các dịch vụ mạng xã hội với hệ thống VNeID phục vụ định danh, xác thực tài khoản người dùng.

Việc này phải bảo đảm phù hợp với các quy định của pháp luật và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, qua đó nâng cao độ tin cậy của tài khoản, phòng ngừa giả mạo danh tính, góp phần bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin và trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng. Nhiệm vụ này được yêu cầu hoàn thành trong quý 3.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan phát triển ứng dụng VNeID trở thành nền tảng số quốc gia góp phần thúc đẩy triển khai chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.

Việc xác định ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID là hạ tầng số đóng vai trò trung tâm trong hệ sinh thái số quốc gia, giúp mọi người dân có thể truy cập, sử dụng và tham gia các hoạt động trên môi trường số một cách an toàn, thuận tiện và hiệu quả.

Các bộ, ngành, địa phương tổ chức tập huấn, nâng cao kỹ năng số, kỹ năng xử lý nghiệp vụ hành chính, tư duy sáng tạo và văn hóa công chức mới cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là tại cấp xã; ưu tiên phương thức đào tạo thuận tiện, hiệu quả, "mọi nơi, mọi lúc", khai thác hiệu quả nền tảng "Bình dân học vụ số".

Bộ Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương xây dựng và triển khai thống nhất trên phạm vi toàn quốc mô hình CĐS cấp xã làm cơ sở nền tảng của chính quyền số, bảo đảm thực hiện các mục tiêu liên quan đến chính quyền số cấp xã, hình thành môi trường thúc đẩy kinh tế số và xã hội số ở cộng đồng dân cư.