Thủ tướng Phạm Minh Chính đã di chuyển bằng xe goòng từ hầm B3 - Ga S9 (Kim Mã) tới hầm B2 - Ga S11 (Văn Miếu) và Ga S12 (Trần Hưng Đạo) của tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội để thăm, chúc Tết các cán bộ, kỹ sư, chuyên gia và công nhân đang thi công trên công trường.

Nhân dịp năm mới, Thủ tướng chúc công nhân, người lao động trên công trường luôn dồi dào sức khỏe. Ông bày tỏ sự cảm ơn vì họ đã hy sinh phần việc riêng trong những ngày Tết để chăm lo công việc chung của đất nước và TP Hà Nội.

Tại công trường, Thủ tướng cho biết Dự án tuyến đường sắt đô thị Hà Nội đoạn Nhổn - Ga Hà Nội có thời gian thực hiện kéo dài, do đó phải thay đổi tư duy, phương pháp, cách tiếp cận để đẩy nhanh tiến độ, đạt chất lượng tốt hơn, giữ được an toàn và đảm bảo về kỹ thuật, mỹ thuật, vệ sinh môi trường...

Theo Thủ tướng, nếu tiến độ như hiện nay thì phải mất thời gian dài nữa mới xong quy hoạch về đường sắt đô thị. Do đó, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần “vừa làm vừa rút kinh nghiệm”, hoàn thiện công nghệ và cách làm để đẩy nhanh tiến độ hơn nữa, đồng thời đảm bảo an toàn lao động…

Thủ tướng chỉ đạo phải chuyển giao công nghệ, phát triển công nghiệp phụ trợ cho ngành đường sắt; nâng cao trí tuệ, năng lực, khả năng, năng năng suất lao động; học cách tổ chức của các nước khác nhưng cũng phải phù hợp với đất nước mình.

Ông mong muốn các lực lượng thi công cùng với tinh thần yêu nước là làm việc xuyên ngày Tết, ngày nghỉ, "làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm ngày nghỉ", “làm việc 3 ca 4 kíp”, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, "chỉ bàn làm, không bàn lùi”. Bên cạnh đó, Thủ tướng chỉ đạo phải tiếp tục đổi mới tư duy, cải tiến phương pháp làm việc, nâng cao tay nghề, nâng cao trí tuệ để đưa đất nước tiến nhanh, tiến bền vững.

Dự án tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội có tổng chiều dài tuyến chính 12,5km, trong đó đoạn đi trên cao dài 8,5km, đoạn đi ngầm khoảng 4,0km. Đây là tuyến đường sắt khổ đôi 1.435mm, tiêu chuẩn Châu Âu, có 8 ga trên cao, 4 ga ngầm. Phương tiện vận tải trên tuyến là đầu máy toa xe kích thước trung bình, với đoàn tàu 4-5 toa. Dự án có tổng mức đầu tư gần 35 nghìn tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn vay ODA và nguồn vốn đối ứng từ ngân sách thành phố Hà Nội. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2009-2027.

Thủ tướng chúc Tết các đơn vị thi công dự án

Đến nay, đoạn trên cao từ Nhổn - Cầu Giấy đã hoàn thành và được đưa vào vận hành, khai thác từ ngày 8/8/2024 theo đúng tiến độ điều chỉnh, đảm bảo chất lượng và an toàn, được người dân đón nhận tích cực. Phần ngầm đang được triển khai thi công đồng loạt, đạt 76,3% khối lượng thi công, cơ bản đáp ứng tiến độ.

Sau khi đi kiểm tra thực địa triển khai dự án, động viên các lực lượng đang thi công trên công trường, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, TP Hà Nội, chủ đầu tư, các nhà thầu thiết kế, thi công để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy dự án.

Cũng trong sáng 22/2, Thủ tướng cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết và kiểm tra công tác phục vụ nhân dân của Đường sắt Việt Nam tại Ga Hà Nội.