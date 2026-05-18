Chỉ thị của Thủ tướng nhấn mạnh, kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp hằng năm là nhiệm vụ quan trọng của ngành GD-ĐT với sự tham gia của cả hệ thống chính trị, góp phần bảo đảm công bằng, hiệu quả trong giáo dục, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và củng cố niềm tin của toàn xã hội.

Tuy nhiên, công tác tổ chức kỳ thi và tuyển sinh vừa qua vẫn còn những hạn chế như: Sử dụng công nghệ cao để gian lận; chấm thi tự luận chưa bảo đảm tính phân loại, ảnh hưởng đến tính công bằng; tuyển sinh vượt quá quy định bảo đảm chất lượng; quy đổi điểm bất hợp lý.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm trước. Ảnh: Trọng Tùng

Để tổ chức tốt kỳ thi, tuyển sinh năm 2026, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố có kế hoạch, phương án tổ chức kỳ thi, tuyển sinh và phân công nhiệm vụ theo tinh thần 6 rõ: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền. Mục tiêu là tổ chức kỳ thi ổn định, giảm áp lực, giảm chi phí, bảo đảm độ tin cậy, đánh giá đúng năng lực học sinh và cung cấp dữ liệu tuyển sinh tin cậy.

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng GD-ĐT chỉ đạo quyết liệt việc xây dựng đề thi bảo đảm chất lượng, bảo mật và có độ phân hóa phù hợp với mục đích kỳ thi. Đồng thời, các cơ sở đào tạo phải công bố phương thức tuyển sinh và triển khai tuyển sinh theo hướng thống nhất, công bằng, khách quan, đánh giá đúng năng lực người học và kiểm soát chất lượng đầu vào.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tinh gọn thủ tục, tích hợp giấy tờ và cấp bằng tốt nghiệp THPT số, đồng thời chủ động xây dựng kịch bản ứng phó sự cố an ninh mạng, rò rỉ dữ liệu và các sự cố kỹ thuật.

Cùng với đó, cần tăng cường kiểm tra, giám sát để bảo đảm kỷ luật, kỷ cương ở tất cả các khâu của kỳ thi, tập trung phòng ngừa gian lận dưới mọi hình thức, đặc biệt là hành vi sử dụng công nghệ cao. Việc công bố kết quả thi phải bảo đảm chính xác, kịp thời, đồng bộ và minh bạch.

Thủ tướng cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện về kỳ thi tại địa phương.

Trong đó, các sở GD-ĐT phải tổ chức dạy học, ôn tập và hoàn thành chương trình lớp 12 theo đúng quy định, phù hợp với điều kiện thực tế, đồng thời chủ động bố trí kinh phí để các cơ sở giáo dục tổ chức thi thử hiệu quả. Công tác tư vấn hướng nghiệp, phân luồng học sinh vào giáo dục nghề nghiệp phù hợp với năng lực cũng cần được tăng cường.

Bên cạnh đó, sở GD-ĐT phải kịp thời tập huấn cho toàn bộ cán bộ tham gia tổ chức kỳ thi nắm vững quy chế và quy trình thực hiện nhiệm vụ; có giải pháp phòng, chống gian lận bằng thiết bị công nghệ cao trong khâu coi thi. Đặc biệt, việc chấm thi môn tự luận phải thực hiện nghiêm theo đáp án, biểu điểm và hướng dẫn chấm thi, bảo đảm công bằng và khả năng phân loại thí sinh.