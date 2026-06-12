Ngày 11/6, em Đinh Văn Nhân (17 tuổi) đứng bên chiếc kẻng quen thuộc của Trường Tiểu học, THCS và THPT Hy Vọng (Đà Nẵng) - ngôi trường dành cho trẻ em mồ côi do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Hôm nay, Nhân được giao nhiệm vụ đánh kẻng để cùng các bạn tại trường bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Tiếng kẻng vang lên giữa sân trường không chỉ báo hiệu giờ học mà còn đánh dấu một cột mốc đặc biệt trong cuộc đời cậu học trò người Hrê.

Sinh ra trong một gia đình người dân tộc Hrê ở vùng núi Quảng Ngãi, tuổi thơ của Nhân gắn với nương rẫy và cuộc sống nhiều thiếu thốn. Biến cố mất cha vì đại dịch Covid-19 từng khiến con đường học tập của em đứng trước nguy cơ dang dở.

"Lúc đó, em và mẹ đều nghĩ sẽ học hết lớp 9 rồi đi làm để phụ giúp gia đình", Nhân nhớ lại.

Nhân đứng bên chiếc kẻng quen thuộc của Trường Tiểu học, THCS và THPT Hy Vọng. Hôm nay, em được giao nhiệm vụ đánh lên tiếng kẻng mở đầu một ngày đặc biệt. Ảnh: Huy Nguyễn

Bước ngoặt đến khi em được đón về học tập tại Trường Tiểu học, THCS và THPT Hy Vọng. Những ngày đầu xa nhà, cậu học trò vùng cao nhiều lần muốn quay về vì cảm thấy mình quá khác biệt với bạn bè.

Các thầy cô vẫn nhớ hình ảnh một cậu bé ít nói, rụt rè và thiếu tự tin. Nhưng phía sau vẻ ngoài lặng lẽ ấy là ý chí bền bỉ và tinh thần không bỏ cuộc.

Sau giờ học, Nhân thường dành thời gian ở thư viện, chăm chỉ ôn tập. "Thấy các bạn cố gắng học tập, em nghĩ mình cũng phải nỗ lực. Em muốn học hết THPT và có một tương lai tốt hơn", Nhân chia sẻ.

Theo thời gian, không chỉ tiến bộ trong học tập, Nhân còn bộc lộ năng khiếu thể thao. Em nhiều lần đại diện nhà trường tham gia các giải đấu bóng đá, bóng chuyền, cầu lông và chạy bộ. Những tấm huy chương, giấy khen trở thành minh chứng cho hành trình vượt lên hoàn cảnh của cậu học trò vùng cao.

Một thay đổi lớn khác đến từ việc tiếp cận công nghệ. Ngày mới nhập học, Nhân gần như chưa từng sử dụng máy tính. Được thầy cô và bạn bè hướng dẫn, em dần thành thạo các kỹ năng tin học, học trực tuyến và tự tìm hiểu lập trình.

Không còn bố trong ngày thi quan trọng của cuộc đời, Nhân có sự hỗ trợ của các giáo viên tại trường cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Huy Nguyễn

Trước ngày bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, Nhân tìm đến cô giáo chủ nhiệm để trò chuyện. Cô là một trong những người đầu tiên vượt quãng đường xa vào bản làng gặp gia đình, động viên và đưa Nhân đến với Trường Tiểu học, THCS và THPT Hy Vọng.

"Đến bây giờ, em vẫn nghĩ vào Trường Tiểu học, THCS và THPT Hy Vọng là quyết định đúng đắn nhất của mình", Nhân nói.

Sau khi tốt nghiệp, nam sinh mong muốn theo học ngành công nghệ kỹ thuật ô tô để hiện thực hóa ước mơ trở thành kỹ sư, sau này có thể mở gara của riêng mình.

Theo ông Hoàng Quốc Quyền, Giám đốc Trường Tiểu học, THCS và THPT Hy Vọng, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay nhà trường có 34 học sinh tham dự. Sau kỳ thi, nhiều em dự kiến tiếp tục ở lại ký túc xá của trường để học đại học, cao đẳng tại Đà Nẵng, tiếp tục hành trình chinh phục tri thức và xây dựng tương lai.