Chia sẻ với VietNamNet, giáo viên nhận định đề thi môn Toán ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Dự đoán phổ điểm năm nay sẽ “đẹp” hơn

Thầy Nguyễn Tuấn Anh, Trường THPT Thủ Đức (TPHCM) nhìn nhận đề thi môn Toán năm nay giữ cấu trúc tương tự năm 2025 nên học sinh không bị bỡ ngỡ khi làm bài.

Phần trắc nghiệm 4 lựa chọn ở mức độ cơ bản, giúp đa số học sinh có thể dễ dàng đạt trọn vẹn khoảng 3 điểm. Phần trắc nghiệm đúng – sai gồm các dạng toán quen thuộc đã được ôn luyện kỹ trong năm, vì vậy nhiều học sinh có khả năng làm tốt.

Ở phần trả lời ngắn, đề có khoảng 2-3 câu tương đối “dễ lấy điểm”, tập trung vào các nội dung như thống kê, hình học không gian và bài toán thực tế liên quan đến khảo sát hàm số. Đây là những dạng bài quen thuộc, giúp học sinh trung bình – khá vẫn có cơ hội ghi điểm.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Phạm Công.

Nhìn chung, đề thi có độ phân hóa hợp lý, nhẹ hơn một phần so với năm trước do học sinh đã được làm quen trong quá trình học tập. Thầy Nguyễn Tuấn Anh dự đoán phổ điểm năm nay sẽ “đẹp” hơn, số lượng điểm cao có xu hướng tăng.

Số lượng điểm 10 sẽ rất hạn chế

Cô Nguyễn Thị Hồng, Tổ trưởng tổ Toán của Trường THCS và THPT M.V.Lô-mô-nô-xốp (Hà Nội) đánh giá, đề môn Toán thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được xây dựng theo hướng ổn định, bám sát mục tiêu của Chương trình phổ thông 2018. Cấu trúc đề hợp lý, vừa đảm bảo kiểm tra các kiến thức nền tảng, vừa chú trọng đánh giá năng lực tư duy và khả năng vận dụng của học sinh. “Đặc biệt, đề thi thể hiện rõ xu hướng đổi mới trong dạy học hiện nay khi tăng cường các yếu tố đọc hiểu, liên hệ thực tiễn và mô hình hóa toán học. Qua đó, đề không chỉ đánh giá mức độ nắm vững kiến thức mà còn phân hóa được năng lực của học sinh ở nhiều mức độ khác nhau”, cô Hồng nói.

Cô Nguyễn Thị Hồng nhận định nhóm điểm khá, giỏi có thể giữ ổn định, nhưng số lượng điểm 10 sẽ rất hạn chế. Ảnh: Xuân Ngọc

Theo cô Hồng, nội dung kiến thức của đề thi ở cả 3 phần nhìn chung giữ được sự ổn định so với năm trước, không có thay đổi lớn về phạm vi hay cấu trúc các chủ đề. Cụ thể, phần câu hỏi đúng – sai bao gồm các nội dung quen thuộc như: Hàm số; nguyên hàm – tích phân; xác suất có điều kiện và hình học không gian Oxyz. Các câu hỏi ở phần này chủ yếu kiểm tra khả năng hiểu bản chất kiến thức và nhận diện đúng các tính chất, công thức.

Phần trả lời ngắn bao phủ nhiều mảng kiến thức quan trọng, gồm: Thể tích khối tròn xoay, hệ phương trình, tổ hợp, xác suất, khoảng cách trong không gian và ứng dụng đạo hàm để giải quyết bài toán tối ưu trong kinh tế. “Mức độ đề nhìn chung tương đương với đề thi năm ngoái. Các câu hỏi ở mức độ nhận biết – thông hiểu được xây dựng rõ ràng, không đánh đố, giúp học sinh dễ dàng tiếp cận và ghi điểm ở phần cơ bản”, cô Hồng đánh giá.

Cô Hồng nhận định, các câu hỏi mức độ vận dụng vẫn đóng vai trò then chốt trong việc phân loại, đặc biệt ở vùng điểm từ 8 đến 10. Đề khai thác tốt các chuyên đề như xác suất, tổ hợp, ứng dụng tích phân tính thể tích khối tròn xoay. Các câu hỏi yêu cầu học sinh phải có khả năng phân tích, mô hình hóa và xử lý tình huống một cách linh hoạt.

Đặc biệt, câu hỏi ở mức điểm 10 (câu tổ hợp điền số vào các ô vuông) khó hơn so với năm ngoái, đòi hỏi tư duy sâu và sự chắc chắn trong quá trình làm bài. “Đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2026 tiếp tục thể hiện sự ổn định trong cấu trúc và định hướng, đồng thời nâng cao chất lượng phân loại ở nhóm học sinh khá, giỏi”, cô Hồng nói.

Với đề thi này, cô Hồng dự đoán phổ điểm năm nay có thể tập trung ở khoảng 6 – 6,5 điểm. “Nhóm điểm khá, giỏi có thể giữ ổn định, nhưng số lượng điểm 10 sẽ rất hạn chế do độ khó của các câu hỏi phân loại cao, đặc biệt là câu hỏi ở mức điểm tuyệt đối”, cô Hồng nói.

Để đạt từ 8 điểm trở lên, học sinh cần có tư duy tốt

Cô Nguyễn Thị Hải Yến, Tổ trưởng chuyên môn tổ Toán THPT, Trường PTLC Phenikaa đánh giá đề có cấu trúc rõ ràng, phù hợp với định dạng thi tốt nghiệp THPT. Các câu hỏi được sắp xếp tương đối hợp lý, có sự phân hóa từ cơ bản đến nâng cao. Đề vừa kiểm tra kiến thức nền tảng, vừa đánh giá khả năng đọc hiểu, tư duy và vận dụng toán học. Đặc biệt, nhiều câu hỏi được đặt trong bối cảnh thực tế như cảnh báo sức khỏe bằng trí tuệ nhân tạo, lưu trữ năng lượng mặt trời, sản xuất nông nghiệp và bài toán tối ưu lợi nhuận.

Theo cô Nguyễn Thị Hải Yến, để đạt từ 8 điểm trở lên, học sinh cần có tư duy tốt, đọc đề chính xác. Ảnh: Thạch Thảo

Về độ khó và khả năng phân hóa, theo cô Yến, phần cơ bản chiếm khoảng 60-65%, phù hợp với mục tiêu xét tốt nghiệp. Học sinh nắm chắc kiến thức nền tảng, làm bài cẩn thận và quản lý thời gian hợp lý có thể đạt khoảng 6-7 điểm. Các câu phân hóa tập trung chủ yếu ở phần trắc nghiệm đúng - sai và phần trả lời ngắn, đặc biệt là các câu liên quan đến hình học không gian, tổ hợp – xác suất, thể tích khối tròn xoay và bài toán tối ưu.

Để đạt từ 8 điểm trở lên, học sinh cần có tư duy tốt, đọc đề chính xác, biết chuyển đổi dữ kiện thực tế thành mô hình toán học và quản lý thời gian hiệu quả. "Nhìn chung đề bám sát chương trình và định hướng đánh giá năng lực, kiến thức tương đối toàn diện, có sự kết nối giữa các lớp 10, 11 và 12, có sự phân hóa phù hợp giữa nhóm học sinh trung bình, khá, giỏi và xuất sắc. Các câu hỏi thực tế đa dạng, góp phần đánh giá khả năng vận dụng toán học. Phần trả lời ngắn hạn chế việc lựa chọn đáp án theo cảm tính", cô Yến nói.

Tuy nhiên theo cô Yến, một số câu có dữ kiện dài, học sinh dễ mất thời gian nếu đọc đề chưa kỹ. Phần đúng - sai yêu cầu hiểu bản chất từng mệnh đề; học sinh dễ mất điểm nếu tính toán vội vàng. Một số câu trả lời ngắn đòi hỏi tư duy tổng hợp và lựa chọn phương pháp tối ưu. Ngoài ra, đề lực thời gian tương đối lớn đối với học sinh có tốc độ xử lý bài chưa tốt.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra từ ngày 10 tới 12/6, trong đó ngày 11 và 12/6 thí sinh chính thức làm bài thi.