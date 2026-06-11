Lời chúc ngọt ngào của phụ huynh dành cho sĩ tử trước giờ thi Ngữ văn Sáng 11/6, hơn 1,22 triệu thí sinh trên cả nước dự thi môn Ngữ văn của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Nhiều phụ huynh hồi bồi đưa con tới điểm thi, nhắn gửi con em những lời chúc và động viên ngọt ngào trước môn thi đầu tiên.

Thí sinh reo mừng vì 'đoán' trúng đề Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT Sáng 11/6, hơn 1,22 triệu thí sinh hoàn thành bài thi Ngữ Văn, môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Phần lớn các em đánh giá đề Văn năm nay không quá khó, phổ điểm 7-8 nhiều.

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Chiều 11/6, sĩ tử trên cả nước thực hiện xong bài thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2026. 16h05, các em bắt đầu bước ra khỏi điểm thi, trao đổi sôi nổi về đề Toán năm nay.

Thậm chí, các giáo viên toán của Trường TH-THCS-THPT Việt Anh (TPHCM) đã có mặt trước cổng điểm thi để đón học sinh của mình. Khi các em vừa bước ra khỏi điểm thi, thầy cô nhanh chóng trao đổi, giải đề và phân tích từng câu hỏi ngay tại chỗ, giúp các em đối chiếu đáp án, đánh giá kết quả làm bài cũng như giải tỏa tâm lý sau giờ thi căng thẳng.

Tại điểm thi Trường THPT Phú Nhuận (phường Đức Nhuận, TPHCM), lúc 16h, các sĩ tử đã hoàn thành bài thi môn Toán, nhiều thí sinh không giấu được cảm xúc vỡ òa, nhẹ nhõm sau khi hoàn thành hai môn thi quan trọng.

Nhóm học sinh Trường THPT Phú Nhuận rạng rỡ khi vừa bước ra khỏi phòng thi. Các em cho biết đề thi Toán năm nay khá dễ, nhiều câu hỏi quen thuộc và bám sát nội dung ôn tập. Với bài làm của mình, các em tự tin có thể đạt điểm số cao, thậm chí kỳ vọng giành được điểm 10 trọn vẹn.

Theo ghi nhận, phần lớn thí sinh đánh giá đề thi Toán năm nay khá vừa sức, nội dung bám sát chương trình học và phù hợp với năng lực của các em. Nhiều thí sinh cho biết đã làm bài tương đối tốt và tự tin với kết quả đạt được.

Cô Nguyễn Thị Anh không giấu được sự xúc động khi đón con trai sau giờ thi môn Toán. Cô cho biết cảm thấy nhẹ nhõm và vui mừng khi nghe con chia sẻ đã làm bài rất tốt, dự kiến điểm sẽ cao.

Nụ cười rạng rỡ của các thí sinh sau môn Toán tại điểm thi trường THPT Ten Lơ Man (phường Bến Thành, TPHCM). Yến Trang cho rằng đề khá giống năm vừa qua, nên không bất ngờ. Tuy nhiên, vẫn có độ phân hóa với các câu tính sác xuất, sau khi làm bài em có thời gian kiểm tra lại kết quả, dự đoán được 9.

Niềm vui hiện rõ trên gương mặt các sĩ tử sau giờ làm bài môn Toán.

Tại điểm thi THPT Phan Huy Chú (Hà Nội), nữ sinh ôm trầm lấy mẹ báo tin mừng khi môn Toán chắc chắn sẽ đạt điểm số cao.

Em Nguyễn Anh Đức, học sinh Trường THPT Phùng Khắc Hoan (Hà Nội), nhận xét đề thi năm nay tương đối vừa sức, bám sát kiến thức đã ôn tập. Dù gặp một số khó khăn ở phần toán hình học, Đức vẫn nỗ lực hoàn thành đầy đủ các câu hỏi trong thời gian làm bài. Nam sinh dự đoán đạt khoảng 8,5-9 điểm và kỳ vọng kết quả này sẽ giúp em trúng tuyển vào Trường Đại học Y Hà Nội.

Được giáo viên đối chiếu đáp án và nhận xét bài làm khá tốt, em Lại Thị Phương Anh (THPT Bắc Hà) không giấu được niềm vui. Theo Phương Anh, đề thi Toán năm nay có độ khó vừa phải, phần lớn câu hỏi nằm trong phạm vi kiến thức đã ôn tập nên em hoàn thành bài thi khá thuận lợi. Kết quả làm bài khả quan giúp nữ sinh cảm thấy an tâm hơn và sẵn sàng bước vào các môn thi tiếp theo trong ngày mai.

Nhiều bậc phụ huynh cũng thở phào nhẹ nhõm khi nghe con em báo tin vui sau môn thi chiều nay.