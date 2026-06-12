Lời chúc ngọt ngào của phụ huynh dành cho sĩ tử trước giờ thi Ngữ văn Sáng 11/6, hơn 1,22 triệu thí sinh trên cả nước dự thi môn Ngữ văn của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Nhiều phụ huynh hồi bồi đưa con tới điểm thi, nhắn gửi con em những lời chúc và động viên ngọt ngào trước môn thi đầu tiên.

Những ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, phía ngoài cổng các điểm thi, không khó để bắt gặp hình ảnh những vị phụ huynh ngóng chờ con em mình. Ở ngưỡng cửa mới của cuộc đời, sự đồng hành của gia đình luôn là động lực lớn để các em nỗ lực hết mình.

“Mẹ ơi, nếu con không thi được thì sao?” là câu hỏi con trai thường xuyên đặt ra với chị Nguyễn Thị Vân Anh (41 tuổi, Hà Nội) trong thời gian ôn thi. Luôn động viên con giữ tâm lý thoải mái nhưng chính chị Vân Anh lại là người lo lắng, thấp thỏm trước kỳ thi này.

Theo chia sẻ của nữ phụ huynh, gia đình không đặt áp lực con phải đỗ bằng được vào một trường cụ thể. Con trai chị yêu thích các trường thuộc khối ngành kinh tế và truyền thông như Đại học Ngoại thương hay Đại học Văn hóa. “Ngay từ đầu tôi đã nói với con rằng nếu đỗ đúng trường mình thích thì tốt, còn nếu không thì vẫn còn nhiều lựa chọn khác. Điều quan trọng nhất là con đã cố gắng hết sức”, chị chia sẻ.

Đưa con đến điểm thi Trường THPT Phan Huy Chú, chị Tô Bích Diệp (50 tuổi, phường Điện Biên Phủ, Hà Nội) bày tỏ bản thân không tránh khỏi cảm giác hồi hộp. Thậm chí, trong lúc đợi con hoàn thành bài thi và bước ra, người mẹ thỉnh thoảng lại lau nước mắt vì hồi hộp.

"Thời điểm con gần thi, gia đình luôn cố gắng giữ bầu không khí nhẹ nhàng, tích cực để con có tâm lý ổn định nhất", chị Diệp chia sẻ. Về định hướng tương lai, chị cho biết gia đình chỉ tư vấn, còn quyết định cuối cùng vẫn do con, để theo đuổi lĩnh vực mình đam mê.

Run bần bật là trạng thái mà chị Mai Thanh Hương chia sẻ khi đứng chờ con trai thi môn Toán tại điểm thi Trường THPT Phan Huy Chú. Chị kể mấy ngày nay hồi hộp đến mất ăn mất ngủ, thậm chí con trai còn là người bình tĩnh hơn để động viên ngược lại chị.

"Cháu vốn trầm tính nên không bộc lộ nhiều cảm xúc nhưng sáng nay vào gọi con dậy đi thi, tôi thấy con đã tỉnh giấc rồi nên cũng đoán cháu lo lắng khó ngủ", chị nói. Chị Hương cho biết con trai chị đặt ra nguyện vọng thi đỗ trường Đại học Giao thông Vận tải và cả nhà đều ủng hộ con.

Chị Nguyễn Thị Anh không giấu được sự xúc động khi đón con trai sau giờ làm bài tại điểm thi Trường THPT Phú Nhuận (phường Đức Nhuận, TPHCM). Chị cho biết cảm thấy nhẹ nhõm và vui mừng khi nghe con chia sẻ đã làm bài rất tốt.

Để chuẩn bị tốt cho con cả về tinh thần lẫn sức khỏe, những ngày này, chị thu xếp công việc để đồng hành cùng con, không quên mang theo nhiều bánh kẹo, nước uống để con lót dạ khi làm bài xong.

Chia sẻ với VietNamNet, chị Anh cho biết con trai đặt nguyện vọng vào Trường Đại học Y Dược và Học viện Quân y. Suốt nhiều năm liền, em luôn là học sinh xuất sắc và dành toàn bộ tâm huyết để theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ. Điều khiến chị lo lắng nhất là áp lực con đang gánh chịu, bởi nếu không đạt mục tiêu, con có thể thất vọng về bản thân, ảnh hưởng tới tâm lý.

Chị Lê Ngọc Lam Thư (phường Hiệp Bình, TPHCM) cho biết dù con trai lớn muốn tự đi thi, chị vẫn đưa con đến điểm thi từ 5h sáng để kịp hỗ trợ nếu xảy ra sự cố bất ngờ. "Nhiều phụ huynh nhắc tôi đứng vào chỗ mát, nhưng tôi muốn đứng ở hàng rào để có thể nhìn thấy con bước ra. Chỉ cần nhìn thấy con hoàn thành bài thi là yên tâm”, chị Thư nói.

Sau khi đón con gái ra khỏi phòng thi, anh Minh Đức vẫn cầm tờ đề Ngữ văn đọc kỹ từng câu hỏi và trao đổi cùng con về bài làm. Khi nghe con chia sẻ làm bài tương đối tốt, anh mới thở phào. “Giờ thấy con vui vẻ bước ra là mừng rồi. Điểm số quan trọng nhưng điều tôi mong nhất là con giữ được tâm lý ổn định trong suốt kỳ thi”, anh chia sẻ.

“Làm cha mẹ thì lúc nào cũng muốn đồng hành cùng con ở những cột mốc quan trọng. Hôm nay đứng chờ vài tiếng dưới nắng cũng không thấy mệt, thấy thời gian qua nhanh, các con ở trong phòng thi vất vả hơn mình”, một phụ huynh bày tỏ.

Gương mặt của các bậc cha mẹ chỉ thực sự nở nụ cười tươi khi con em bước ra khỏi điểm thi và báo làm bài tốt.