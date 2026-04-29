17h chiều 28/4 là hạn cuối để thí sinh đăng ký dự thi lớp 10 tại TPHCM, dù vậy Sở GD-ĐT TPHCM vẫn chưa công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027.

Theo kế hoạch, thí sinh đăng ký nguyện vọng từ ngày 22 đến 28/4 theo hình thức trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh do Sở GD-ĐT quy định. Chậm nhất đến 9h ngày 29/4, hệ thống sẽ khóa cổng đăng ký lần một. Sau thời điểm này thí sinh và các đơn vị không thể bổ sung hoặc hủy đăng ký.

Dù thí sinh được phép điều chỉnh nguyện vọng sau khi Sở công bố tỷ lệ chọi (số lượng đăng ký nguyện vọng 1), việc đến sát hạn đăng ký vẫn chưa có chỉ tiêu cụ thể khiến nhiều phụ huynh và học sinh thiếu cơ sở tham khảo khi lựa chọn trường.

Theo kế hoạch của Sở GD-ĐT TPHCM, chậm nhất đến ngày 4/5 sẽ công bố số liệu tổng hợp về số lượng nguyện vọng 1 vào từng trường. Từ chiều 4/5 đến hết ngày 8/5, phụ huynh và học sinh được điều chỉnh nguyện vọng đã đăng ký trong giai đoạn 1.

Thông tin với VietNamNet, một đại diện Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, tối nay 29/4, Sở sẽ tổng hợp và công bố chỉ tiêu lớp 10. Điều này khác so với các năm trước khi Sở GD-ĐT TPHCM thường công bố sớm để thí sinh và phụ huynh có căn cứ cân nhắc, lựa chọn nguyện vọng phù hợp. Tuy nhiên đây là năm đầu tiên thi vào lớp 10 sau sáp nhập TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, vì vậy Sở tính toán rất kỹ chỉ tiêu để đạt tối đa số học sinh vào học lớp 10 công lập.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM năm nay dự kiến diễn ra trong hai ngày là 1 và 2/6. Từ ngày 3 đến 9/6, ban chấm thi sẽ triển khai công tác chấm thi, tổng kết và đối soát kết quả. Kết quả thi, điểm chuẩn và thời gian nhận đơn phúc khảo sẽ được Sở GD-ĐT TPHCM thông báo sau, căn cứ vào tiến độ chấm thi thực tế.