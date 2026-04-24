Trường THPT Gia Định vốn có truyền thống về chất lượng đào tạo, nhiều năm liền nằm trong nhóm trường có điểm chuẩn lớp 10 cao nhất TPHCM, thường từ 22,75 điểm trở lên. Tuy nhiên, năm ngoái, điểm chuẩn của trường giảm tới 4,25 điểm so với năm trước, khiến trường “bay” khỏi top 10.

Có nhiều nguyên nhân lý giải cho sự sụt giảm này. Trước hết, số lượng thí sinh dự thi lớp 10 tại TPHCM năm 2025 giảm. Bên cạnh đó, nhà trường không còn tuyển lớp chuyên nên chỉ tuyển sinh một đợt. Ngoài ra, số lượng thí sinh đăng ký vào trường cũng ít hơn. Theo thống kê nguyện vọng 1 ban đầu do Sở GD-ĐT TPHCM công bố, chỉ có 941 thí sinh đăng ký dự thi vào trường, dù sau đó thí sinh được phép điều chỉnh nguyện vọng.

Dù vậy, theo danh sách thí sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2025-2026 do Sở GD-ĐT TPHCM chuyển về, Trường THPT Gia Định ghi nhận phổ điểm đầu vào ở mức cao.

Học sinh TPHCM thi vào lớp 10. Ảnh: Nguyễn Huế

Cụ thể, số học sinh đạt từ 18,75 đến dưới 20 điểm chỉ có 27 em, chiếm khoảng 3% trên tổng số 846 học sinh trúng tuyển. Ngược lại, có tới 64% học sinh đạt từ 23 điểm trở lên, trong khi 33% đạt mức từ 20 đến 22,75 điểm.

Đáng chú ý, trong nhóm điểm cao, có 21% học sinh đạt từ 25 điểm trở lên. Đặc biệt, kỳ tuyển sinh năm ngoái có 10 học sinh đạt từ 27 điểm trở lên trúng tuyển vào lớp 10 của trường.

Không chỉ trường top đầu, nhóm trường top giữa cũng ghi nhận mức giảm sâu ở một số trường. Trường THPT Nguyễn Thị Diệu giảm tới 4,75 điểm, mức giảm mạnh nhất, từ 15 điểm xuống còn 10,5 điểm, lọt vào nhóm trường có điểm chuẩn thấp nhất thành phố. Với mức điểm này, thí sinh chỉ cần đạt trung bình 3,5 điểm mỗi môn là có thể trúng tuyển. Thống kê cho thấy, toàn TPHCM có khoảng 10 trường có điểm chuẩn ở mức này.

Ở chiều ngược lại, Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa tăng 4,5 điểm so với năm trước, trở thành trường có điểm chuẩn cao nhất thành phố, với 24,5 điểm nguyện vọng 1; 25 điểm nguyện vọng 2 và 25,5 điểm nguyện vọng 3.

Năm 2025 là năm thứ hai trường tuyển sinh lớp 10, sau khi được tách từ Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa. Việc tổ chức lại này nhằm phù hợp với quy định của Luật Giáo dục, khi trường chuyên không còn tuyển các lớp không chuyên và cấp THCS. Trên cơ sở đó, TPHCM đã tách khối THCS và các lớp không chuyên THPT để hình thành trường mới.

Ngay trong năm đầu tuyển sinh (2024-2025), trường đã có mức điểm chuẩn khá cao (20 điểm nguyện vọng 1), nhưng chưa lọt top 10. Sang năm thứ hai, trường bứt phá mạnh. Với chỉ tiêu 285 học sinh (180 lớp thường, 105 lớp tích hợp), trường thu hút 830 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp thường (tỷ lệ chọi 1/4,6) và 265 thí sinh đăng ký lớp tích hợp (tỷ lệ 1/2,5) - cao nhất trong các trường công lập.

Trong khi đó, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, trường từng giữ vị trí số 1 về điểm chuẩn suốt khoảng 10 năm, năm ngoái tụt xuống vị trí thứ 3 với 23,5 điểm nguyện vọng 1 (giảm 0,75 điểm). Việc không còn tuyển lớp chuyên và chỉ tuyển một đợt được xem là nguyên nhân khiến trường mất vị trí dẫn đầu. Xếp thứ 2 là Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai.

Một điểm đáng lưu ý là năm ngoái, nhiều trường THPT công lập nổi tiếng tại TPHCM không tuyển đủ chỉ tiêu ở đợt 1 và phải tuyển bổ sung đợt 2. Cụ thể, Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa tuyển thêm 68 học sinh; Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền tuyển thêm 80 học sinh; Trường THPT Gia Định tuyển thêm 87 học sinh; Trường Trung học Thực hành (Trường Đại học Sư phạm TPHCM) tuyển thêm 15 học sinh; Trường THPT Lê Quý Đôn tuyển thêm 15 học sinh; Trường THPT Phú Nhuận tuyển thêm 20 học sinh.

Tuy nhiên, nguồn tuyển bổ sung gần như cạn kiệt do điều kiện dự tuyển rất chặt như học sinh không trúng tuyển bất kỳ nguyện vọng nào vào các trường THPT công lập và có tổng điểm thi (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, cộng điểm ưu tiên nếu có) lớn hơn hoặc bằng điểm chuẩn nguyện vọng 1 của trường muốn đăng ký. Mỗi học sinh chỉ được đăng ký bổ sung vào một trường và không được thay đổi sau khi nộp hồ sơ. Với mức điểm cao của các trường này, phần lớn thí sinh đã trúng tuyển ở các trường khác, khiến việc tuyển bổ sung gặp khó khăn.

