Theo đuổi ngành thời trang ở trường kỹ thuật

Đặng Thị Kim Liên, quê ở Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên), là sinh viên ngành Thiết kế thời trang tại Trường Vật liệu, Đại học Bách khoa Hà Nội. Tuổi thơ của Liên gắn với tiếng búa, tiếng đục vang lên mỗi ngày từ xưởng của ông ngoại và bác trai tại làng nghề chạm bạc Đồng Xâm.

Với Liên, nghề chạm bạc không chỉ là công việc mưu sinh của gia đình mà còn là một phần ký ức không thể tách rời. Chính những buổi chiều ngồi quan sát đôi bàn tay khéo léo, tỉ mỉ chế tác hay những đêm phụ mẹ đóng hàng đã gieo vào lòng Liên niềm say mê với giá trị thủ công truyền thống.

Kim Liên là sinh viên ngành Thiết kế thời trang tại Trường Vật liệu, Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: NVCC

Vốn yêu thích việc thiết kế thời trang, Liên quyết định chọn theo học ngành này tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Theo Liên, thời trang không chỉ là những ý tưởng đẹp mà còn là cấu trúc, kỹ thuật và khả năng biến bản vẽ thành sản phẩm ứng dụng.

“Môi trường Bách khoa đã giúp em có tư duy hệ thống, rèn luyện sự kiên trì và khả năng làm ra sản phẩm chứ không chỉ dừng ở bản vẽ”, Liên nói.

Nhờ vậy, khi theo đuổi các dự án kết hợp giữa thời trang, văn hóa và thủ công truyền thống, Liên không chỉ nhìn chúng dưới góc độ thẩm mỹ mà còn biết cách nghiên cứu, thử nghiệm và phát triển ý tưởng bài bản.

Trong quãng thời gian đại học, Liên có hai công bố, trong đó có một bài báo quốc tế được trình bày tại Hội nghị Thiết kế Quốc tế về Đổi mới Liên ngành Tích hợp năm 2024 diễn ra tại Trung Quốc.

Đề tài tập trung nghiên cứu họa tiết Tam Sơn Thủy Ba - một họa tiết đặc trưng trong mỹ thuật cung đình triều Nguyễn và ứng dụng vào các sản phẩm thời trang như áo, túi tote tái chế.

Liên cùng nhóm đã thử nghiệm cách làm mới một giá trị truyền thống bằng phương pháp thủ công, từ vẽ tay đến kết hợp kỹ thuật len chọc, giúp họa tiết này tiếp cận gần hơn với giới trẻ.

Đặng Thị Kim Liên Liên (ngoài cùng bên trái) cùng bộ sưu tập "Ba mùa một tiếng chạm" trong buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp. Ảnh: NVCC

Điểm chung trong các nghiên cứu của Liên là không xem thời trang như sản phẩm thẩm mỹ mà là một giải pháp.

“So với các thiết kế thông thường, em muốn chú trọng đến tính bền vững, khả năng tái sử dụng cũng như cách kết nối văn hóa truyền thống với nhu cầu và thị hiếu của thế hệ trẻ. Em mong thời trang vừa đẹp, vừa hữu ích, lại vừa có thể kể được những câu chuyện có giá trị”, Liên chia sẻ.

Trăn trở giữ gìn nghề truyền thống

Trước khi bắt tay vào đồ án tốt nghiệp, Liên luôn trăn trở việc liệu mình có thể làm gì để góp phần giữ gìn và phát triển nghề truyền thống quê hương đang dần bị lãng quên theo thời gian.

Từ trăn trở ấy, nữ sinh quyết định thực hiện đồ án tốt nghiệp mang tên “Ba mùa một tiếng chạm” nhằm đưa kỹ thuật chạm bạc Đồng Xâm vào thời trang đương đại, biến những chi tiết kim loại tinh xảo thành điểm nhấn trên trang phục ứng dụng.

Đồ án tập trung vào bài toán làm mới và mở rộng đầu ra cho nghề chạm bạc Đồng Xâm. Liên tiếp cận bằng cách đưa kỹ thuật và giá trị thủ công vào thời trang đương đại, tạo ra sản phẩm có tính ứng dụng và thẩm mỹ cao, từ đó giúp làng nghề tiếp cận thế hệ trẻ và thị trường mới.

Liên mong muốn phát triển các dự án kết hợp giữa thời trang đương đại và nghề thủ công truyền thống. Ảnh: NVCC

Trong quá trình thực hiện đồ án, Liên đã trở về quê hương, trực tiếp làm việc cùng các nghệ nhân tại làng nghề Đồng Xâm để tìm hiểu kỹ thuật, quy trình và tinh thần của nghề. Theo Liên, điều em học được nhiều nhất chính là sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và lòng tận tâm trong từng công đoạn.

“Có những giá trị mà sách vở không thể truyền tải hết. Chỉ khi quan sát và lắng nghe người thợ, mình mới cảm nhận được”, Liên nói.

Những mong muốn đóng góp quê hương thông qua đồ án tốt nghiệp “Ba mùa một tiếng chạm” của Liên đã được Đại học Bách khoa Hà Nội ghi nhận. Nhờ đồ án này, nữ sinh đã nhận được suất học bổng “Gắn kết quê hương”. Đây là học bổng dành cho những sinh viên có kết quả học tập tốt cùng đồ án tốt nghiệp mang lại lợi ích thiết thực cho sự phát triển của địa phương.

“Điều ý nghĩa nhất là học bổng này đã giúp em cảm thấy con đường mình chọn có sự đồng hành và thấu hiểu. Điều đó cũng tiếp thêm cho em niềm tin để tiếp tục theo đuổi những dự án kết nối giữa thời trang và giá trị văn hóa truyền thống trong tương lai”, Liên nói.

Hiện tại Liên đã hoàn thành chương trình học tại Đại học Bách khoa Hà Nội và đang làm việc trong lĩnh vực thiết kế thời trang để tích lũy thêm kinh nghiệm thực tế.

Trong tương lai, Liên mong muốn tiếp tục học lên cao hơn để nghiên cứu, phát triển các dự án kết hợp giữa thời trang đương đại và nghề thủ công truyền thống.

“Em tin rằng, nghề truyền thống chỉ thực sự ‘sống’ khi nó có thể bước vào đời sống đương đại một cách tự nhiên và bền vững”, Liên chia sẻ.