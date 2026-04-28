Từ cậu bé từng xem Olympia để "trốn ngủ trưa"

Trước cuộc thi quý 2, Thái Dương cho hay ngày phát sóng cuộc thi 26/4 (tức 10/3 âm lịch) cũng đúng vào Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, chính vì vậy em hy vọng có thể mang được cầu truyền hình trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia đầu tiên về với Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ. Và Thái Dương đã thực hiện được ước nguyện của mình.

Chia sẻ với VietNamNet, Thái Dương cho biết em rất vui khi giành chiến thắng ở cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia quý 2. Chiến thắng này càng có ý nghĩa hơn vì hôm đó đúng vào Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, em đã mang cầu truyền hình trận chung kết năm đầu tiên về với Trường THPT Chuyên Hùng Vương.

“Có thể nói rằng, với em, kết quả này là điều không có gì tuyệt vời hơn sau một trận đấu mang lại cho em rất nhiều cảm xúc, trong đó có cả sự hồi hộp và lo lắng ở thời điểm tạm bị bạn chơi vượt qua ở phần thi Về đích”, Dương nói.

Dương cho biết, khoảnh khắc lo lắng nhất ở cuộc thi quý là lúc thí sinh Nguyên Đức trả lời đúng câu hỏi có “ngôi sao hy vọng” và vươn lên 190 điểm, đẩy em xuống vị trí thứ hai khi số câu hỏi còn lại không nhiều, dù em chỉ kém 5 điểm. “Lúc đó, em nghĩ ‘thôi, xong rồi’ và mọi thứ trong đầu như trống rỗng. Em chỉ hy vọng có câu hỏi nào sau đó mình có thể trả lời để gỡ điểm và may mắn em đã làm được”, nam sinh chia sẻ.

Lý Thái Dương (nam sinh lớp 11 Hóa A, Trường THPT Chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ) vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 sau chiến thắng quý 2 với 200 điểm.

Thái Dương bắt đầu xem chương trình Đường lên đỉnh Olympia từ trận chung kết năm thứ 14 - tức cách đây 12 năm - khi mới 5 tuổi. “Hồi đó, mục đích chính khi xem Olympia của em đơn giản chỉ là để ‘trốn ngủ trưa’. Càng xem, em càng ngưỡng mộ các anh chị trên sân chơi trí tuệ này nên cũng ước mơ một ngày nào đó được đứng trên sân khấu của chương trình”, Dương kể.

Nam sinh cho hay, trước Đường lên đỉnh Olympia, em cũng tham gia các sân chơi tương tự như gameshow Khát vọng Lạc Hồng (do Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ tổ chức) và giành ngôi vô địch hồi tháng 11 năm 2025.

Dương cho rằng thế mạnh của em liên quan đến những câu hỏi thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, đặc biệt là kiến thức về Hóa học.

Tại Olympia, nam sinh thích nhất phần thi Vượt chướng ngại vật và đều tìm ra từ khóa ở các cuộc thi tuần, tháng, quý. “Phần thi này nghiêng về sự liên kết, nhạy bén và cần cả sự liều lĩnh, quyết đoán nhất định. Em thích không phải vì mình giải được ở cả 3 trận đấu mà phần thi này có thể tạo nên bước ngoặt, giúp nắm lợi thế trước những phần thi sau”, Dương nói.

Về cách học, nam sinh thường tập trung học theo từng phần, chủ đề. Dương cho biết em không học quá nhiều, nhưng thích tìm đọc các thông tin theo dòng sự kiện trên mạng và báo chí mà bản thân vốn tò mò. “Em học như một người bình thường, chứ không học ngày học đêm”, nam sinh bộc bạch.

Học giỏi nhưng vẫn chơi game mỗi ngày

Ngoài thời gian học, khi rảnh rỗi, Thái Dương thích chơi thể thao như bóng đá, cầu lông để giữ cân bằng.

Nam sinh cũng thẳng thắn thừa nhận vẫn đều đặn chơi game mỗi ngày ngoài giờ học. “Em rất hâm mộ đội tuyển thể thao điện tử”, Dương nói. Nam sinh cho rằng, với em, việc chơi game không ảnh hưởng đến việc học, giúp em vừa giải trí vừa tăng khả năng phản xạ, thao tác tay và kỹ năng đánh máy trên bàn phím. Đây cũng là những yếu tố quan trọng, góp phần vào chiến thắng của các thí sinh ở sân chơi Đường lên đỉnh Olympia.

Ngoài ra, nam sinh tự nhận mình là người dễ gần và thân thiện.

Còn khoảng 7 tháng để chuẩn bị cho trận chung kết năm, Dương cho hay, thời gian này, em vẫn song song tập trung hoàn thành chương trình lớp 11 và đặt mục tiêu lọt vào đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Hóa cấp tỉnh năm lớp 12.

Dương đánh giá điểm mạnh của mình là tâm lý thi đấu ổn định, tính toán và phản xạ tốt. Tuy nhiên, nam sinh cũng nhìn nhận điểm yếu là kiến thức hiểu biết chung còn hạn chế, đặc biệt về các lĩnh vực khoa học xã hội. Chính vì vậy, em có kế hoạch bổ sung kiến thức này để chuẩn bị cho trận chung kết năm.

“Trước mắt, em sẽ đọc thêm các nguồn thông tin trên mạng và báo chí chính thống. Chắc chắn em sẽ phải ôn luyện tất cả các phần, nhưng sẽ tập trung nhiều hơn vào phần khoa học xã hội cũng như các tin tức thời sự. Cùng với đó, em cũng luyện thêm phản xạ và kỹ năng bấm chuông giành quyền trả lời nhanh”, Dương nói.

Nam sinh hy vọng sẽ có một trận đấu hết mình để có thể chiến thắng, mang vinh quang về với Trường THPT Chuyên Hùng Vương và tỉnh Phú Thọ.