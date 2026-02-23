Nhân dịp đầu Xuân năm mới Bính Ngọ, sáng nay, Tổng Bí thư Tô Lâm dự gặp mặt "Mừng Đảng - Mừng Xuân", chúc Tết cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Trung ương Đảng.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Trung ương Đảng về tình hình tổ chức Tết tại các địa phương, Tết Bính Ngọ 2026 diễn ra đầm ấm, vui tươi khắp mọi miền Tổ quốc.

Các địa phương triển khai đồng bộ chỉnh trang đô thị, bảo đảm vệ sinh môi trường, cảnh quan; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc, tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống...

Tổng Bí thư Tô Lâm với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Trung ương Đảng. Ảnh: TTXVN

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, các cơ quan Trung ương và địa phương có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để thực hiện nhiệm vụ trong dịp Tết với một số kết quả nổi bật.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ đất nước vừa khép lại một năm có rất nhiều sự kiện trọng đại, khối lượng công việc lớn, nhiều việc mới, việc khó, có việc chưa có tiền lệ; đồng thời chính thức bước vào giai đoạn triển khai mạnh mẽ các quyết sách lớn mà Đại hội Đảng 14 đã đề ra.

Với tinh thần trách nhiệm cao, ngay trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, nhiều cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Trung ương Đảng vẫn trực tiếp tham gia phục vụ các hoạt động quan trọng, trong đó có chuyến công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Mỹ, góp phần quan trọng vào thành công của chuyến đi.

Tổng Bí thư lưu ý, năm 2026 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, mở đầu cho giai đoạn phát triển 2026-2030 với yêu cầu và mục tiêu rất cao, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bắt tay ngay vào công việc, nhanh chóng trở lại nhịp độ công tác bình thường, không để chậm trễ, không để gián đoạn; bảo đảm sự liên tục, thông suốt trong công việc.

Tổng Bí thư đề nghị, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Trung ương Đảng đều phải luôn suy nghĩ xem đóng góp việc gì để hoàn thành được các chỉ tiêu, các nghị quyết Đại hội 14, đồng thời xác định tâm thế làm việc để đóng góp thực hiện thành công các nhiệm vụ, mục tiêu 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: TTXVN

Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Trung ương Đảng cần tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực chuyên môn; làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đội ngũ cán bộ tham mưu, phục vụ tin cậy của Trung ương Đảng trong giai đoạn mới.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi gặp mặt, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc nhấn mạnh, trong bối cảnh nhiệm vụ ngày càng nặng nề, yêu cầu đặt ra ngày càng cao, đòi hỏi công tác tham mưu tổng hợp, phục vụ phải thật sự chuyên nghiệp, kịp thời, chính xác, hiệu quả.

Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Trung ương Đảng sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo, thật sự xứng đáng là cơ quan tham mưu chiến lược, trọng yếu, cơ mật và sự tin tưởng, kỳ vọng của Trung ương Đảng.