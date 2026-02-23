Thành công đầu tiên và dễ thấy nhất của Đại hội 14 là đã rút ngắn thời gian xuống còn 5 ngày thay vì 7 ngày như kế hoạch ban đầu. Điều đó cho thấy công tác chuẩn bị về văn kiện, công tác nhân sự được thực hiện kỹ lưỡng, toàn diện, tạo ra sự thống nhất cao. Các đại biểu tham dự Đại hội cũng đã bầu 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương khóa 14 đã thống nhất cao, bầu 19 nhân sự tham gia Bộ Chính trị khóa 14. Với sự thống nhất tuyệt đối, Trung ương khóa mới đã bầu Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.

Ban Bí thư khóa 14 gồm 13 thành viên, trong đó 10 ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công và 3 nhân sự được bầu tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất.

Theo sự phân công của Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp tục giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa 14.

Ban Chấp hành Trung ương cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 14, gồm 23 thành viên; bầu ông Trần Sỹ Thanh tiếp tục giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tâm thế kỳ vọng, niềm tin của Nhân dân

Nhìn lại cả quá trình tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp cũng như công tác chuẩn bị và những diễn biến tại Đại hội 14, chúng ta không thể không ghi nhận một thành công lớn hơn, đó là tâm thế kỳ vọng, lòng tin, niềm tin của Nhân dân vào những quyết tâm của Đảng trong việc đổi mới tư duy, nỗ lực hành động để đưa đất nước bứt phá phát triển.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Phạm Hải

Hướng tới tương lai tốt đẹp hơn cho dân tộc, Đảng đã xác lập quan điểm và chủ trương lãnh đạo tổng quát: “Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống Nhân dân; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc”.

Có thể nói, những kết quả thành công nổi bật của Đại hội 14 tiếp tục khẳng định bản chất, tôn chỉ, mục đích và sứ mệnh chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam kể từ ngày thành lập. Đó là theo đuổi và phục vụ những nhu cầu, lợi ích có tính tập thể của Nhân dân, của đất nước và của dân tộc.

Sự trung thành, kiên định với những lợi ích quốc gia, dân tộc không chỉ là điều kiện then chốt bảo đảm tính chính danh chính trị cho Đảng, mà còn là minh chứng thuyết phục cho lời khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh giữa thế kỷ 20, vẫn luôn vẹn nguyên giá trị cho đến ngày hôm nay: “ngoài lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác”.

Những quyết sách trăm năm

Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 nhận định: nhiệm kỳ 13 đã trải qua “nhiều khó khăn đan xen, nhiều thách thức chồng lấn… chưa bao giờ chúng ta phải đối mặt với nhiều thách thức, nhiều đòi hỏi gay gắt, nhiều sức ép cạnh tranh như lúc này”.

Tuy nhiên, cũng theo báo cáo, “chưa bao giờ nguyện ước về một Việt Nam dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc lại gần với chúng ta như hôm nay”. Vì thế, hướng đến hai dấu mốc 100 năm: thành lập Đảng (2030) và thành lập nước (2045), Đại hội 14 tiếp tục khẳng định hai mục tiêu cụ thể mà cả hệ thống chính trị và Nhân dân cả nước sẽ quyết tâm thực hiện: năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; năm 2045, Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao.

Ảnh: Phạm Hải

Để hiện thực hóa hai mục tiêu trăm năm nêu trên, trước hết, chúng ta “phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân cho giai đoạn 2026-2030 từ 10%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD/năm”.

Mặc dù điều này rất thách thức nhưng thật khó có ai trong số hơn 100 triệu người dân Việt Nam lại có thể không đồng thuận rằng cả hai mục tiêu trăm năm đều rất bức thiết, đúng đắn và chính đáng.

Sau bốn thập kỷ đổi mới và hội nhập quốc tế, những kết quả mà chúng ta đã đạt được là không thể phủ nhận. Mức sống của Nhân dân, vị thế quốc gia, hình ảnh và uy tín của Việt Nam trong quan hệ quốc tế đã thay đổi hoàn toàn. Tuy nhiên, ở vị trí hiện tại, nếu “ngủ quên trên vòng nguyệt quế” thì nguy cơ nhãn tiền là đất nước rơi vào bẫy thu nhập trung bình, không thể trở thành quốc gia phát triển.

Ngày 2/9/2025, trong bài diễn văn đọc tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: “Không có lực cản nào, không có lý do gì có thể ngăn bước chúng ta vươn tới hòa bình, thịnh vượng, dân tộc ta trường tồn và phát triển”. Trước đó, ngày 6/10/2025, phát biểu khai mạc Hội nghị 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã lưu ý: “Nhân dân đang nhìn chúng ta bằng niềm tin và kỳ vọng mới. Trách nhiệm của Trung ương là biến kỳ vọng thành hiện thực, biến chủ trương thành dòng chảy trong cuộc sống”.

Điểm đáng mừng là các văn kiện trình Đại hội 14 đã cho thấy những nét mới nổi bật về tư duy lãnh đạo phát triển của Đảng trong kỷ nguyên mới. Thay vì chỉ tập trung vào thể chế kinh tế, Văn kiện Đại hội 14 mở rộng hơn đến các lĩnh vực như văn hóa, xã hội, con người, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị... Nội hàm của phát triển nhanh và bền vững cũng có nhiều điểm mới, trong đó nhấn mạnh hơn với nhu cầu bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc gia.

Thay vì chỉ tập trung vào các chủ trương lãnh đạo khái quát, Đại hội 14 cũng chú trọng hơn đến định hướng hành động, quản trị thực thi, thể hiện ở việc Đại hội đã thông qua 12 định hướng lớn; 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược và chương trình hành động chi tiết để có thể triển khai ngay sau Đại hội.

Quản trị thực thi quyết sách

Theo Điều lệ và các quy định của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước, thành viên Ban Chấp hành Trung ương là đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược. Sau Đại hội, họ là những người sẽ đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo, quản lý chủ chốt trong hệ thống chính trị.

Bởi thế, chất lượng của từng ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ ảnh hưởng quyết định đến năng lực lãnh đạo của Đảng, hoạch định và thực thi chính sách của Nhà nước, quản trị quốc gia không chỉ trong một nhiệm kỳ. Hơn lúc nào hết, quyết tâm thay đổi vị thế quốc gia trong hai thập kỷ sắp tới đang đặt ra yêu cầu bức thiết về ý thức, thái độ, tác phong làm việc của các thành viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV.

Ngày 6/10/2025, phát biểu khai mạc Hội nghị 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: công tác chuẩn bị nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 phải “đặt lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết”. Chúng ta cần “tuyệt đối không để lọt người chạy chức, chạy quyền, cơ hội, bè phái vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng”.

Vì thế, bước vào kỷ nguyên mới, mỗi ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng cần hiểu rằng việc luôn đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc ở vị trí tối thượng trong mọi suy nghĩ và hành động không đơn giản chỉ là một tiêu chí chính trị, mà ẩn sau đó còn là hệ giá trị nền tảng cho mỗi ủy viên cũng như cả hệ thống chính trị.

Khi luôn ý thức về những giá trị chính trị cốt lõi thì mỗi cán bộ cấp chiến lược sẽ luôn tự định vị bản thân là một nhà lãnh đạo đích thực, với trách nhiệm và bổn phận “cầm lái” con thuyền đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của cả dân tộc.

Bên cạnh ý thức, thái độ phục vụ Nhân dân và phụng sự đất nước, tinh thần tích cực toát lên từ Đại hội XIV là “coi trọng quản trị thực thi”, “nói ít, làm nhiều, làm đến cùng”.

Để bảo đảm năng lực quản trị thực thi các quyết sách của Đại hội XIV, mỗi ủy viên trung ương cần đặc biệt thấm nhuần hai bài học thành công trong lãnh đạo của Đảng.

Thứ nhất, “không ngừng đổi mới tư duy, nhất là tư duy chiến lược; nhất quán, kiên định về chiến lược, linh hoạt, mềm dẻo về sách lược; tôn trọng quy luật khách quan, phòng, chống bệnh chủ quan, duy ý chí, giáo điều, cơ hội, bảo thủ”.

Thứ hai, luôn “bám sát thực tiễn, dự báo đúng tình hình; phản ứng chính sách chủ động, linh hoạt, kịp thời, phù hợp; lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm; phân công, phân cấp, phân quyền rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả; kiểm tra, giám sát chặt chẽ; nâng cao chất lượng thể chế; tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc”.

Và rất mừng khi tại họp báo quốc tế thông báo về kết quả Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định: Các ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV của Đảng là đại diện tiêu biểu cho khoảng 5,6 triệu đảng viên, hội tụ đủ các tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, uy tín, năng lực, trình độ và được Đại hội tín nhiệm cao để gánh vác trọng trách trước Đảng, Nhân dân trong giai đoạn mới.