Nhân ngày làm việc đầu tiên của năm mới, Xuân Bính Ngọ 2026, sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp mặt các đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội.

Qua nghe báo cáo tổng hợp tình hình Tết Nguyên đán, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao các cơ quan Quốc hội đã nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 55 của Ban Bí thư về tổ chức vui Xuân, đón Tết bảo đảm an toàn, lành mạnh, tiết kiệm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các Phó Chủ tịch Quốc hội. Ảnh: Quốc hội

Bước sang năm 2026 - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Ban thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Thường vụ Quốc hội xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực, quyết liệt để sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác là chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa 16 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm. Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần chủ động chuẩn bị từ sớm, từ xa cho kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, dự kiến khai mạc ngày 6/4, bảo đảm chu đáo, khoa học và hiệu quả.

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của Quốc hội; ứng dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại gặp mặt. Ảnh: Quốc hội

Trước đó, báo cáo tổng hợp tình hình Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, Tết Nguyên đán diễn ra trong không khí đầm ấm, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; nhân dân phấn khởi về thành công của Đại hội 14 của Đảng.

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thăm, chúc Tết, tặng quà lực lượng vũ trang, gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn… tại tất cả các địa phương. Các lãnh đạo chủ chốt Đảng, Nhà nước đã có nhiều hoạt động thăm, làm việc, chỉ đạo công việc và hoạt động đối ngoại quan trọng ngay trong dịp Tết, trên tinh thần “Không lãng phí một ngày, không chậm trễ trong một tuần”.

Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội đã tham gia các hoạt động của Trung ương nhân dịp mừng xuân, mừng Đảng 96 tuổi; thăm, chúc Tết nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội; thăm gia đình, thắp hương các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã từ trần; thăm, tặng quà lực lượng vũ trang nhân dân, công nhân, người lao động khó khăn, gia đình chính sách, hộ nghèo... bảo đảm chu đáo, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với tình hình thực tế.

Về công tác bầu cử, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã chỉ đạo hoàn thành nhiều nội dung quan trọng theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. Ngay trước thềm Tết Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành nghị quyết công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 theo từng đơn vị trong cả nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các Phó Chủ tịch Quốc hội dự gặp mặt. Ảnh: Quốc hội

Tại các khu vực bỏ phiếu, đã tổ chức niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Các cơ quan của Quốc hội đã thực hiện tốt công tác chăm lo đón Tết cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, đúng quy định.

Tại khối cơ quan Quốc hội không ghi nhận các trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Công tác bảo đảm an ninh, an toàn, phòng, chống cháy nổ… tại trụ sở làm việc được thực hiện tốt, không để xảy ra sự cố.