Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 07 gửi bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đôn đốc triển khai thực hiện nhiệm vụ phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan theo dõi sát tình hình thị trường, chỉ đạo các địa phương, đơn vị chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng thiết yếu, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung gây tăng giá bất hợp lý; triển khai mạnh mẽ các chương trình bình ổn thị trường, kết nối cung cầu, đưa hàng Việt về nông thôn, khu công nghiệp và vùng sâu, vùng xa.

Bộ Công Thương phối hợp chặt chẽ với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường mở chiến dịch tăng cường công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; kiểm tra, kiểm soát thị trường, kiểm tra về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Bộ cần bảo đảm nguồn cung xăng dầu, điện cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân, tuyệt đối không để xảy ra thiếu hụt trong mọi tình huống.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện tốt công tác giải quyết và chi trả các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế bảo đảm đầy đủ, kịp thời; thực hiện chi trả gộp hai tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (tháng 2 và tháng 3) vào kỳ chi trả tháng 2 nhằm tạo điều kiện cho người thụ hưởng chính sách vui xuân, đón Tết.

Các đơn vị kịp thời xuất cấp hàng dự trữ quốc gia đúng đối tượng, bảo đảm an sinh xã hội, đặc biệt tại các địa bàn xảy ra thiên tai, bão lũ... không để nhân dân bị thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán và thời kỳ giáp hạt.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan bảo đảm cân đối cung, cầu các mặt hàng lương thực, thực phẩm, nhất là các mặt hàng thực phẩm thiết yếu, kịp thời điều hòa cung cầu các mặt hàng phục vụ nhu cầu trong nước, giữa các vùng, địa phương và nhu cầu xuất khẩu để ổn định giá cả thị trường.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan chỉ đạo tổ chức các chương trình nghệ thuật phong phú, đặc sắc, phù hợp với thuần phong mỹ tục, bảo tồn giá trị truyền thống, phục vụ nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với điều kiện kinh tế từng địa phương.

Các cơ quan tăng cường quản lý nhà nước về lễ hội, du lịch; yêu cầu các cơ sở kinh doanh niêm yết giá công khai, tuyệt đối không nâng giá, ép giá khách du lịch.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào tình hình thực tiễn, khả năng, điều kiện của địa phương để quyết định việc tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán.

Các địa phương phải thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần "tương thân, tương ái" của dân tộc, chủ động, tích cực chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có điều kiện vui Xuân, đón Tết; theo dõi, đôn đốc doanh nghiệp chi trả đầy đủ lương, thưởng Tết cho người lao động.

Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm việc không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; không tổ chức đoàn của Trung ương thăm, chúc Tết cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố; nghiêm cấm dùng công quỹ biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp với mọi hình thức; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định cho hoạt động lễ hội, vui chơi.

Ngay sau kỳ nghỉ Tết, các cơ quan, đơn vị phải khẩn trương tập trung triển khai công việc, không để ách tắc, gián đoạn thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp; không tổ chức ăn uống, chúc Tết trong giờ hành chính mà tập trung ngay vào công việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm được phân công.