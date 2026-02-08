Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ sự vui mừng, chào mừng các kiều bào từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ về dự chương trình Xuân quê hương 2026.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo cùng bà con kiều bào

Theo Tổng Bí thư, năm 2025 là năm có nhiều cơ hội nhưng cũng nhiều thử thách. Với sự chung sức đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó có sự đóng góp của 6,5 triệu đồng bào ta ở nước ngoài, đất nước đã vững vàng vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Tổng Bí thư khẳng định những thành tựu đó là minh chứng sinh động cho sức mạnh của “ý Đảng, lòng dân”, cho sự gắn kết của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Theo Tổng Bí thư, chưa bao giờ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bao gồm đồng bào ở trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài, lại có được sự đồng thuận và được củng cố vững chắc như hiện nay.

Hình ảnh những đại diện ưu tú người Việt Nam ở nước ngoài lần đầu tiên tham gia khối diễu hành kiều bào vào ngày 30/4 ngay ở dinh Độc Lập và trên quảng trường Ba Đình lịch sử ngày 2/9 vừa qua là minh chứng sinh động cho chân lý “nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”, tất cả người Việt đều là con Rồng, cháu Tiên.

Tổng Bí thư nêu rõ Đảng và Nhà nước luôn nhất quán quan điểm dân là gốc, là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực và nguồn lực của phát triển. Trong đó, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam, là nguồn lực đặc biệt quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thời gian qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đồng bào ta ở nước ngoài, đồng thời không ngừng hoàn thiện các chủ trương, chính sách để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho bà con ổn định cuộc sống, hội nhập nước sở tại, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, gắn bó với quê hương, đất nước.

Nhân dịp Tết đến, Xuân về, với tình cảm chân thành nhất, Tổng Bí thư chúc bà con cùng gia đình và toàn thể đồng bào ta ở nước ngoài một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang, hạnh phúc, thịnh vượng và thành công

Trong các chuyến công tác và gặp gỡ bà con tại nhiều quốc gia, Tổng Bí thư cảm nhận được niềm tự hào, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Bà con ngày càng hội nhập sâu rộng, khẳng định vị thế và uy tín ở nước sở tại, đồng thời luôn hướng về Tổ quốc với lòng mong muốn đóng góp thiết thực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Nhiều ý kiến tâm huyết của bà con đã được lắng nghe, tiếp thu trong quá trình hoạch định, hoàn thiện các chính sách của đất nước, đặc biệt là các chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài mà mới đây nhất là những điều chỉnh trong Luật Quốc tịch, ngày càng đáp ứng nguyện vọng của bà con.

Bên cạnh đó, nhiều trí thức, nhà khoa học, các chuyên gia, doanh nhân kiều bào đã có những đóng góp quan trọng trên lĩnh vực khoa học - công nghệ, giáo dục đào tạo, đầu tư, thương mại, quảng bá văn hóa, hình ảnh đất nước...

Nhiều thầy cô vẫn bền bỉ gìn giữ và lan tỏa tiếng Việt, văn hóa Việt cho các thế hệ trẻ sinh ra nước ngoài, duy trì sợi dây gắn kết với cội nguồn. Bà con cũng luôn luôn chia sẻ, hỗ trợ đồng bào trong nước khi gặp thiên tai, khó khăn...

“Nghĩa dân tộc, tình đồng bào đó rất sâu đậm. Đảng, Nhà nước trân trọng, ghi nhận và đánh giá cao tấm lòng, tình cảm, trách nhiệm của bà con đối với Tổ quốc”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà cho đại biểu kiều bào

Tổng Bí thư và các đại biểu dự gặp mặt

Tổng Bí thư nêu rõ Đại hội 14 của Đảng là dấu mốc quan trọng, đã mở ra một giai đoạn phát triển mới của đất nước với mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng...

Tổng Bí thư mong muốn bà con ta ở nước ngoài tiếp tục chấp hành tốt pháp luật nước sở tại, đoàn kết xây dựng cộng đồng vững mạnh.

Ông cũng mong bà con luôn tích cực gìn giữ, quảng bá văn hóa Việt Nam, xây dựng hình ảnh tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế và tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, tăng cường quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước… Toàn thể đồng bào trong và ngoài nước tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, giữ vững nền tảng ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền của Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Đại biểu kiều bào báo cáo tại cuộc gặp

Theo Tổng Bí thư, Đảng, Nhà nước luôn luôn hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyên gia, trí thức, nhà khoa học, doanh nhân kiều bào đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển đất nước, nhất là trên những lĩnh vực then chốt trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện các chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời tăng cường phối hợp quốc tế để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của bà con, giúp bà con yên tâm sinh sống, làm việc và phát triển tại nước sở tại.

Tổng Bí thư mong rằng nhân dịp này, bà con sẽ dành nhiều thời gian bên gia đình, bạn bè, người thân, đồng thời không chỉ chứng kiến mà còn chung tay góp sức cho sự đổi thay về diện mạo, tinh thần và những sự phát triển mới của Thủ đô, đất nước và ngay chính quê hương mình.

PGS Nguyễn Thành Vinh - Trường Hóa học, Đại học New South Wales (UNSW) tại buổi gặp mặt

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết đoàn kiều bào tiêu biểu gồm hơn 100 đại biểu đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, là những đại diện xuất sắc của cộng đồng 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài. Đoàn gồm lãnh đạo của các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài, đại diện một số hội sinh viên, nhiều chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên đại học, giáo viên dạy tiếng Việt, doanh nhân, doanh nghiệp kiều bào…

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục lớn mạnh, hội nhập sâu rộng, ngày càng khẳng định vai trò và uy tín ở nước sở tại. Mặc dù bị ảnh hưởng do bối cảnh thế giới có nhiều biến động song bà con vẫn tiếp tục có nhiều đóng góp lớn về nước.

Thứ trưởng thông tin lượng kiều hối chuyển về Việt Nam tính đến tháng 11/2025 đạt mức kỷ lục, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm trước, tiếp tục đưa Việt Nam vào trong nhóm 10 quốc gia nhận kiều hối lớn nhất thế giới. Những đóng góp đó không chỉ có giá trị vật chất mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trước đó, sáng nay, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức gặp mặt, vinh danh tập thể, cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu năm 2025.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài chia sẻ sự vui mừng khi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đang ngày càng phát triển, tăng về số lượng, đa dạng về thành phần, lớn mạnh về tiềm lực. Nhiều bà con thành công, khẳng định được vị trí của mình trong xã hội, thậm chí cả chính trường nước sở tại, có nhiều người được ghi danh vào bản đồ trí tuệ thế giới

Bà Bùi Thị Minh Hoài khẳng định những thành tựu đạt được của bà con là minh chứng rõ nét cho những tố chất đáng quý, đáng tự hào của người Việt Nam: nỗ lực bền bỉ, bản lĩnh kiên cường, ý chí mạnh mẽ vươn lên trong cuộc sống