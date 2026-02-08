Tối nay, Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, kiều bào dự chương trình nghệ thuật đặc biệt Xuân quê hương 2026 với chủ đề "Khát vọng Việt Nam: Hòa bình, Thịnh vượng".

Đây là sự kiện thường niên do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) tổ chức, dành cho kiều bào trở về quê hương đón Tết.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường đánh trống khai hội Xuân quê hương 2026, phát biểu chúc Tết cộng đồng và đồng bào ta ở nước ngoài.

Chủ tịch nước và phu nhân dự chương trình

Phát biểu khai mạc chương trình, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết năm qua, đất nước đã đạt được nhiều thành tựu có ý nghĩa lịch sử. Hòa chung niềm vui và niềm tự hào đó, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với hơn 6,5 triệu người ở hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ "xa quê hương nhưng chưa xa Tổ quốc, luôn hướng về quê hương đất nước bằng tin yêu và trao gửi nhiều hy vọng".

Dù sinh sống, học tập và làm việc ở bất cứ nơi đâu, bà con không ngừng gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, tích cực hội nhập vào xã hội sở tại, có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cùng chia ngọt sẻ bùi với đồng bào ở trong nước, đồng thời góp phần tăng cường sự hiểu biết và gắn kết giữa Việt Nam với các quốc gia, nhân dân và đối tác trên thế giới.

Thứ trưởng chia sẻ, công tác với người Việt Nam ở nước ngoài được triển khai chủ động, tích cực, toàn diện, gắn kết kiều bào với quê hương, đáp ứng tốt hơn những nhu cầu chính đáng của bà con, tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc và tiếng Việt, khơi thông và phát huy hiệu quả nguồn lực, trí tuệ quý báu của cộng đồng người Việt trên toàn thế giới.

Trong không khí náo nức rộn ràng chào đón mùa Xuân mới và niềm vui đoàn viên sum họp của Tết Bính Ngọ đang đến gần, Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ sự vui mừng và xúc động khi gặp đồng bào ta từ khắp năm châu về tham dự chương trình Xuân quê hương 2026.

Chủ tịch nước Lương Cường: Toàn thể đồng bào ta ở trong nước cũng như ở nước ngoài tiếp tục củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức đồng lòng, đem trí tuệ, nguồn lực và tâm huyết đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam

Chủ tịch nước cũng điểm lại những sự kiện chính trị lớn của đất nước năm 2025.

"Trong những sự kiện trọng đại của dân tộc, tôi rất vui mừng nhận thấy luôn có sự hiện diện, đóng góp và đồng hành của đồng bào ta ở nước ngoài. Hình ảnh khối diễu hành người Việt Nam ở nước ngoài lần đầu tiên tham gia tại lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là minh chứng sinh động của tinh thần đại đoàn kết, hòa hợp dân tộc", Chủ tịch nước chia sẻ.

Ông khẳng định người Việt Nam dù ở trong nước hay nước ngoài đều là "con Lạc, cháu Hồng", là máu thịt, là một bộ phận không tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ về tình cảm đối với đồng bào ta ở nước ngoài là nhân tâm thiên lý, là tình nghĩa một nhà, trong mỗi chuyến thăm, làm việc nước ngoài, lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn dành thời gian gặp gỡ những người con xa quê, lắng nghe, động viên kịp thời, chia sẻ, chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, củng cố niềm tin và thắt chặt hơn nữa tình dân tộc, nghĩa đồng bào. Ở trong nước, nhiều chương trình, hoạt động có ý nghĩa sâu sắc dành cho kiều bào được tổ chức.

Theo Chủ tịch nước, những hành trình đã kết nối hàng triệu trái tim đồng bào ta ở nước ngoài, khơi dậy tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc và trách nhiệm của bà con đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ non sông đất nước.

Ở ĐÂU CÓ NGƯỜI VIỆT, Ở ĐÓ CÓ KHÁT VỌNG VƯƠN LÊN

Nêu bối cảnh thế giới với nhiều khó khăn, thách thức, Chủ tịch nước nhấn mạnh rằng bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và khát vọng của dân tộc Việt Nam một lần nữa được khẳng định và khơi dậy mạnh mẽ.

Chủ tịch nước thông tin về những thành tựu quan trọng về kinh tế - xã hội của đất nước trong năm qua. Vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam được nâng cao.

Chủ tịch nước Lương Cường đánh trống khai Xuân Bính Ngọ 2026

Ở nước ngoài, cộng đồng người Việt Nam tiếp tục là cầu nối hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa Việt Nam, nhân dân Việt Nam với các nước và nhân dân các nước; ngày càng hội nhập sâu rộng, khẳng định vai trò uy tín ở nước sở tại và tiếp tục đóng góp nguồn lực quý báu cho đất nước.

"Đặc biệt, trong lúc gian khó, bà con ta ở khắp năm châu đều hướng về quê hương đất nước, phát huy mạnh mẽ tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ, hỗ trợ kịp thời đồng bào ta ở trong nước, ở những khu vực còn khó khăn, chịu thiệt hại do mưa bão, lũ lụt", Chủ tịch nước nhìn nhận.

Theo ông, để dân tộc Việt Nam phát triển và trường tồn có rất nhiều yếu tố, trong đó, một yếu tố rất quan trọng là "nhờ một dòng chảy khát vọng không ngừng nghỉ".

Chủ tịch nước cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự chương trình

"Ở đâu có người Việt Nam, ở đó có khát vọng vươn lên. Khát vọng Việt Nam chính là linh hồn của dân tộc, là động lực tinh thần to lớn đưa đất nước ta vượt qua mọi thác ghềnh để đứng vững và vươn mình lớn mạnh như hôm nay", Chủ tịch nước khẳng định.

Bước sang năm 2026, đất nước tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Chủ tịch nước cho rằng "khát vọng Việt Nam kết tinh trong hòa bình và thịnh vượng". Hòa bình để đất nước phát triển nhanh và bền vững, thịnh vượng để nhân dân có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Vận hội lớn, khát vọng lớn, trách nhiệm lớn đang đặt lên vai mỗi người con đất Việt. Theo Chủ tịch nước, dù ở trong hay ngoài nước, sức mạnh quyết định để hiện thực hóa khát vọng Việt Nam chính là sự đồng lòng và tinh thần đại đoàn kết.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng