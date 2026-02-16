Sáng nay (29 tháng Chạp năm Ất Tỵ), Tổng Bí thư Tô Lâm đã dâng hương tưởng nhớ, tri ân các bậc tiên đế có công với đất nước tại Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long và dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại di tích Nhà 67 (Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch).

Cùng đi với Tổng Bí thư có Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc.

Trong không khí ấm áp của ngày Tết, tại Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dâng hương bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ, tri ân công đức các bậc tiên đế đã đóng góp nhiều công lao xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời cầu mong các bậc tiên đế phù hộ cho quốc thái dân an, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ, tri ân các bậc tiên đế có công với đất nước tại Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long. Ảnh: TTXVN

Nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên khu di tích, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao việc các cán bộ, nhân viên đã có nhiều nỗ lực trong quản lý, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Đây là nơi ghi dấu lịch sử nghìn năm, hội tụ hồn thiêng sông núi, tinh hoa văn hóa dân tộc, nơi các triều đại kế tiếp nhau dựng nước và giữ nước bảo vệ non sông gấm vóc, bồi đắp truyền thống lịch sử, văn hiến lâu đời của dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm tại Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư yêu cầu các cán bộ, nhân viên khu di tích tiếp tục khôi phục, bảo tồn và phát huy các di sản, giới thiệu tới du khách trong nước và quốc tế, thể hiện niềm tự hào về những giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam và Thăng Long - Hà Nội.

Sáng cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại di tích Nhà 67.

Nhà 67 - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh trút hơi thở cuối cùng - hiện vẫn lưu giữ nhiều kỷ vật gắn bó với cuộc đời và sự nghiệp của Người.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Tổng Bí thư thành kính dâng nén hương thơm, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam.

Tổng Bí thư dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại Nhà 67. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước. Người không chỉ để lại cho dân tộc ta một sự nghiệp cách mạng vĩ đại mà còn để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta một di sản cao quý. Đó là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức cao đẹp, suốt đời phấn đấu, hy sinh cho đất nước và hạnh phúc của nhân dân.

Tổng Bí thư ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của cán bộ, nhân viên khu di tích đã làm tốt nhiệm vụ gìn giữ, bảo quản những tư liệu, hiện vật quý về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Tô Lâm xem các kỷ vật của Bác Hồ tại Nhà 67. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư lưu ý cán bộ, nhân viên Khu Di tích phải ngày càng làm tốt hơn nữa, tiếp tục nỗ lực giữ gìn, bảo quản các kỷ vật, tư liệu về Bác và giới thiệu để đông đảo nhân dân và bạn bè, du khách quốc tế hiểu biết sâu sắc hơn về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.