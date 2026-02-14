Trong không khí linh thiêng của những ngày giáp Tết, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu đã dâng hương tỏ lòng thành kính tưởng niệm, tri ân công đức các bậc tiền nhân đã khai mở nền văn hiến Thăng Long, khai sáng văn minh Đại Việt; cẩn cáo về những thành quả xây dựng, phát triển đất nước; đồng thời cầu mong các bậc tiền nhân, tiên hiền phù hộ cho quốc thái dân an, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tại Hoàng thành Thăng Long. Ảnh: Nhật Bắc

Nói chuyện với cán bộ, nhân viên Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long, Thủ tướng biểu dương Trung tâm thời gian qua đã có nhiều nỗ lực trong quản lý, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hóa Hoàng thành Thăng Long.

Trong đó, trung tâm đã nghiên cứu, khôi phục lại nhiều hoạt động văn hóa, lễ nghi truyền thống; tổ chức đón, giới thiệu di sản tới hàng vạn du khách trong nước và quốc tế; giải phóng mặt bằng phục vụ cho việc trùng tu, tôn tạo các di sản…

Nhấn mạnh việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Hoàng thành Thăng Long là chủ trương của Đảng, Thủ tướng yêu cầu mỗi cán bộ, công nhân viên của Trung tâm, bằng tất cả trái tim của mình, phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, góp sức bảo tồn và phát huy những giá trị lịch sử văn hóa của Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - di tích được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) ghi danh là Di sản Văn hóa thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chụp ảnh lưu niệm với khách tham quan tại Điện Kính Thiên trong khu Hoàng thành Thăng Long. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng yêu cầu, cùng với nguồn lực của Nhà nước, Thành phố Hà Nội nói chung và Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long nói riêng cần huy động các nguồn lực hợp pháp khác để khôi phục, trùng tu, tôn tạo, bảo tồn và phát huy các di sản; đề xuất cơ chế, chính sách nếu cần thiết trình Chính phủ xem xét, để nơi đây thực sự là niềm tự hào về mảnh đất ngàn năm văn hiến và anh hùng, hào hoa và thanh lịch của mỗi người Việt Nam.

Cũng trong hôm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, chúc Tết nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và dâng hương các cố lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tới thăm, chúc Tết nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc nguyên Tổng Bí thư cùng toàn thể gia đình năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Thông tin với nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh về tình hình và công tác chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Thủ tướng cho biết, trên tinh thần hành động của Đại hội 14, Chính phủ đã tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội và các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị đã ban hành ngay từ những ngày đầu, tuần đầu, tháng đầu năm để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số từ năm 2026 và những năm tiếp theo.

Về tình hình Tết, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, thực hiện chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước là không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần, Chính phủ luôn quan tâm, chỉ đạo công tác chăm lo Tết chu đáo để “không để ai bị bỏ lại phía sau”, bảo đảm các điều kiện cần thiết phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết Bính Ngọ 2026.

Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt Chỉ thị của Ban Bí thư và Chỉ thị của Thủ tướng về việc tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều được đón Tết đủ đầy, vui tươi, lành mạnh, an toàn, mạnh khỏe.

Đặc biệt, Tết này cả nước vui mừng vì đã xóa hết nhà tạm, nhà dột nát, kể cả những gia đình ở miền Trung có nhà bị hư hại do bão lũ cuối năm 2025, với “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc đã xây sửa để người dân có nhà đón Tết.

Thủ tướng mong nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh luôn mạnh khỏe, tiếp tục quan tâm, theo dõi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, quý báu vì sự phát triển của đất nước, vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội quan trọng đất nước đã đạt được trong năm vừa qua. Ông bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng hành của Quốc hội, điều hành, tổ chức thực hiện của Chính phủ và sự đoàn kết, thống nhất của toàn dân, toàn quân, đất nước ta sẽ tiếp tục đạt những thành tựu trong giai đoạn phát triển mới - năm mới, thắng lợi mới.

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm, chúc Tết các gia đình và dâng hương cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, cố Tổng Bí thư Đỗ Mười, cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương, bày tỏ lòng thành kính, tri ân công lao của các cố lãnh đạo Đảng, Nhà nước suốt đời cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc, sự phát triển của đất nước và hạnh phúc của nhân dân.

Tưởng nhớ các cố lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng và đoàn công tác nguyện noi gương, học tập, nêu cao tinh thần đạo đức cách mạng, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; giữ gìn, vun đắp thành quả cách mạng mà các thế hệ đi trước đã dựng xây; tiếp tục nỗ lực phấn đấu góp phần xây dựng đất nước ta giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc gia đình cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, cố Tổng Bí thư Đỗ Mười, cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Đại tướng Võ Nguyên Giáp đón Tết Bính Ngọ 2026 sum vầy, đầm ấm, vui tươi; năm mới dồi dào sức khỏe, bình an, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.