W-truong sa_0.jpg

Các chiến sĩ Hải quân Việt Nam thuộc Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân tại đảo Trường Sa hối hả chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

https://static-images.vnncdn.net/vps_images_publish/000001/000003/2026/2/16/w-truong-sa-1-1612.jpg
https://static-images.vnncdn.net/vps_images_publish/000001/000003/2026/2/16/w-truong-sa-2-1613.jpg

Tại đảo Song Tử Tây, những bó lá dong, cây đào, cây quất được chuyền tay nhau lên bờ bởi một đoàn công tác từ đất liền đưa tới.

W-truong sa_5.jpg
https://static-images.vnncdn.net/vps_images_publish/000001/000003/2026/2/16/w-truong-sa-3-1615.jpg
https://static-images.vnncdn.net/vps_images_publish/000001/000003/2026/2/16/w-truong-sa-4-1616.jpg

Trước thời khắc giao thừa, các chiến sĩ trang trí hội trường, bày biện mâm ngũ quả chuẩn bị cho các tiết mục đón năm mới đầy ý nghĩa.

W-truong sa_7.jpg

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Khương, Chính trị viên đảo Song Tử Tây, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Đảng ủy, chỉ huy đảo đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và các lực lượng đóng quân trên đảo đón Tết vui tươi, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm, nhưng không lơi lỏng nhiệm vụ.

W-truong sa_8.jpg

Cách đây ít ngày, quân và dân đã chung tay gói bánh chưng trên đảo.

W-truong sa_9.jpg

Các chiến sĩ vừa canh nồi vừa đàn hát thâu đêm. 

W-truong sa_10.jpg

Giây phút nghỉ ngơi của các chiến sĩ trẻ.

W-truong sa_11.jpg

Trưởng đoàn công tác và bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) tặng quà các hộ dân trên đảo nhân dịp Tết Nguyên đán.

W-truong sa_12.jpg

Từ doanh trại đến khu dân cư, mọi công việc đều được triển khai chu đáo, vừa bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho quân và dân, vừa duy trì nghiêm túc nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

W-truong sa_13.jpg

Các trò chơi dân gian như: thi kéo co, nhảy bao bố, vật tay, bóng chuyền... được diễn ra vô cùng sôi nổi từ trước cho đến trong những ngày Tết.

Giữa trùng khơi Tổ quốc, mùa Xuân nơi đảo xa không chỉ ấm áp nghĩa tình quân dân mà còn khẳng định ý chí kiên trung, vững vàng nơi đầu sóng của những người lính Trường Sa.