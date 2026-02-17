Các chiến sĩ Hải quân Việt Nam thuộc Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân tại đảo Trường Sa hối hả chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Tại đảo Song Tử Tây, những bó lá dong, cây đào, cây quất được chuyền tay nhau lên bờ bởi một đoàn công tác từ đất liền đưa tới.

Trước thời khắc giao thừa, các chiến sĩ trang trí hội trường, bày biện mâm ngũ quả chuẩn bị cho các tiết mục đón năm mới đầy ý nghĩa.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Khương, Chính trị viên đảo Song Tử Tây, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Đảng ủy, chỉ huy đảo đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và các lực lượng đóng quân trên đảo đón Tết vui tươi, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm, nhưng không lơi lỏng nhiệm vụ.

Cách đây ít ngày, quân và dân đã chung tay gói bánh chưng trên đảo.

Các chiến sĩ vừa canh nồi vừa đàn hát thâu đêm.

Giây phút nghỉ ngơi của các chiến sĩ trẻ.

Trưởng đoàn công tác và bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) tặng quà các hộ dân trên đảo nhân dịp Tết Nguyên đán.

Từ doanh trại đến khu dân cư, mọi công việc đều được triển khai chu đáo, vừa bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho quân và dân, vừa duy trì nghiêm túc nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

Các trò chơi dân gian như: thi kéo co, nhảy bao bố, vật tay, bóng chuyền... được diễn ra vô cùng sôi nổi từ trước cho đến trong những ngày Tết.

Giữa trùng khơi Tổ quốc, mùa Xuân nơi đảo xa không chỉ ấm áp nghĩa tình quân dân mà còn khẳng định ý chí kiên trung, vững vàng nơi đầu sóng của những người lính Trường Sa.