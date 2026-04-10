Nguyễn Ngọc Tú Quyên, sinh viên năm nhất ngành Báo chí, vừa đăng quang cuộc thi Hoa khôi Tài sắc Nhân văn. Đây là cuộc thi do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức, nhằm tìm kiếm những gương mặt đại diện cho vẻ đẹp trí tuệ, bản lĩnh và nhân ái của sinh viên trong thời đại mới.

Khoảnh khắc được xướng tên ở ngôi vị cao nhất, Tú Quyên vỡ òa trong sự bất ngờ. “Hành trình từ lúc bắt đầu đến khi vinh dự nhận danh hiệu này là quãng thời gian 'phá kén' rực rỡ của em”, Quyên nói.

Nguyễn Ngọc Tú Quyên, sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Ảnh: NVCC

Nữ sinh đam mê lịch sử, muốn trở thành MC

Từ thời phổ thông, Tú Quyên đã là gương mặt quen thuộc trên sân khấu với vai trò MC cho nhiều chương trình của trường. Ngoài ra, Quyên còn có học lực nổi bật khi từng giành giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử.

Với Tú Quyên, tình yêu dành cho môn học này bắt đầu từ sự tò mò về cội nguồn dân tộc. Càng học, nữ sinh càng nhận ra lịch sử không phải là những con số hay sự kiện khô khan mà là những câu chuyện sống động, giàu cảm xúc.

“Em nghĩ rằng, học lịch sử không chỉ để 'biết' mà quan trọng hơn là để 'hiểu'. Hiểu là khi chúng ta nắm được bối cảnh, nguyên nhân và hệ quả của mỗi sự kiện. Chính cách tiếp cận đó giúp em rèn luyện tư duy logic, khả năng phân tích mạch lạc và nuôi dưỡng lòng tự hào dân tộc”, Quyên chia sẻ.

Quyên hiện là sinh viên ngành Báo chí. Ảnh: NVCC

Năm 2025, Tú Quyên trúng tuyển vào ngành Báo chí của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn với 29,76 điểm. Quyết định theo học ngành này của Quyên xuất phát từ ước mơ trở thành một biên tập viên, MC truyền hình chuyên nghiệp.

“Em nghĩ rằng một người dẫn chương trình xuất sắc không chỉ cần có chất giọng tốt hay sự tự tin mà còn phải có tư duy sắc bén, khả năng nhìn nhận vấn đề đa chiều. Em mong môi trường học tập tại đây sẽ giúp mình từ một người chỉ biết nói trở thành một người kể chuyện có chiều sâu và sức nặng”, nữ sinh chia sẻ.

Có mục tiêu rõ ràng, kể từ khi bước chân vào giảng đường, Tú Quyên xác định rõ lộ trình phát triển song song giữa “học” và “hành”. Nữ sinh chú trọng xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa để tích lũy trải nghiệm thực tế.

“Mỗi chuyến đi, mỗi lần tiếp xúc với nhiều người đã giúp em làm dày thêm vốn sống và sự thấu cảm. Đây đều là những chất liệu không thể thiếu giúp em tiến gần hơn tới ước mơ trở thành một MC, biên tập viên”, Quyên nói.

Hành trình “phá kén” và bản lĩnh của hoa khôi năm nhất

Trước khi đến với danh hiệu hoa khôi, Tú Quyên chưa từng nghĩ sẽ tham gia cuộc thi này. Nữ sinh tự nhận mình còn non nớt và nhiều thiếu sót. Tuy nhiên, chính sự động viên từ bạn bè, người thân đã tiếp thêm cho em sự can đảm để bước ra khỏi vùng an toàn.

Hành trình kéo dài khoảng 5 tháng nhưng với Quyên, đó là quãng thời gian “phá kén” rực rỡ. Từ những bước catwalk đầu tiên trên đôi giày cao 15cm đến việc thử sức với các loại hình nghệ thuật mới cho phần thi tài năng… đều là những trải nghiệm chưa từng có.

Nhưng ngưỡng khó vượt qua nhất với nữ sinh lại nằm ở việc học cách kiểm soát cảm xúc, giữ phong độ ổn định và tâm lý vững. “Có những vòng thi không đạt kết quả như mong đợi, thay vì chìm trong sự thất vọng, em luôn bình tĩnh nhìn nhận lại để rút kinh nghiệm ngay lập tức. Em tin chính sự bền bỉ, không chùn bước và luôn nỗ lực hoàn thiện qua từng ngày là điều giúp em ghi điểm với ban giám khảo”, Quyên nói.

Quyên đăng quang cuộc thi Hoa khôi Tài sắc Nhân văn. Ảnh: NVCC

Sau cuộc thi, theo Tú Quyên, điều em nhận được không chỉ là danh hiệu mà còn là một phiên bản trưởng thành hơn của chính mình. Đó là việc biết cách xây dựng hình ảnh cá nhân, ứng xử khéo léo trước đám đông và đặc biệt là biết quản lý thời gian để cân bằng giữa học tập và hoạt động ngoại khóa.

“Với em, vẻ đẹp ngoại hình có thể thu hút sự chú ý, nhưng vẻ đẹp bên trong mới là yếu tố giữ chân và tạo ra sức ảnh hưởng lâu dài. Vì vậy, em mong muốn sử dụng hình ảnh cá nhân để lan tỏa những thông điệp tích cực và tử tế”, Quyên nói.

Theo nữ sinh, danh hiệu hoa khôi cũng đi kèm với trách nhiệm. Song đó không là áp lực phải trở thành hình mẫu hoàn hảo mà là động lực để sống chỉn chu, cẩn trọng hơn trong từng lời nói và hành động.

“Tỏa sáng không phải là trở thành một ai khác mà là rực rỡ với sự độc bản của chính mình”, nữ sinh chia sẻ.