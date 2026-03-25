Theo đó, thí sinh dự thi 3 môm gồm: Toán, Ngữ văn (120 phút mỗi môn) và Ngoại ngữ (90 phút).

Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày 1 và 2/6/2026.

Điểm mỗi bài thi tính theo thang điểm 10, làm tròn đến 0,25; cả 3 môn đều có hệ số 1. Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 bài thi cộng điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có). Điều kiện bắt buộc để trúng tuyển là thí sinh phải dự thi đủ 3 môn và không có bài thi nào bị điểm 0.

Thí sinh thi vào lớp 10 tại TPHCM năm 2025. Ảnh: Nguyễn Huế

Về đăng ký nguyện vọng, học sinh được chọn tối đa 3 nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên. Nếu trúng tuyển nguyện vọng nào, thí sinh phải nhập học ở nguyện vọng đó và không được thay đổi.

Các trường THPT tiếp nhận học sinh trúng tuyển theo danh sách do Sở GD-ĐT phê duyệt, thông qua hình thức nhận hồ sơ trực tuyến.

Quy trình thi tuyển gồm 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Học sinh đăng ký 3 nguyện vọng (NV1, NV2, NV3) để dự thi vào lớp 10 các trường THPT công lập (trừ Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (KV1), Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (KV1), Trường Phổ thông Năng khiếu thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM, Trường THPT chuyên Hùng Vương (KV2), Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (KV3)).

Giai đoạn 2 (tuyển sinh bổ sung): Tùy tình hình nộp hồ sơ và nhu cầu của các trường, Sở GD-ĐT có thể tổ chức tuyển sinh bổ sung nhằm đảm bảo quyền lợi cho học sinh và tuyển đủ chỉ tiêu. Đối tượng là học sinh đã dự thi nhưng không trúng tuyển cả 3 nguyện vọng đã đăng ký.

Ngoài ra, một số trường thực hiện xét tuyển:

Trường THCS-THPT Thạnh An (xã Thạnh An): Tuyển học sinh đã hoàn thành chương trình THCS tại trường trong năm học 2025-2026.

Trường THPT Võ Thị Sáu (đặc khu Côn Đảo): Tuyển học sinh đã hoàn thành chương trình THCS tại Trường THCS Lê Hồng Phong (đặc khu Côn Đảo) trong năm học 2025-2026.