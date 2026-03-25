Hai trường chuyên lâu đời, giàu truyền thống

Trước đây, TPHCM có 2 trường chuyên nổi bật là Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa và THPT Chuyên Lê Hồng Phong.

Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa có lịch sử từ năm 1874, tiền thân là trường Lasan Taberd do cha Henri De Kerlan sáng lập.

Sau năm 1975, trường được bàn giao cho ngành giáo dục TPHCM, sau đó chuyển đổi thành Trường Trung học Sư phạm đào tạo giáo viên cấp I. Đến đầu những năm 2000, cơ sở này được sử dụng để thành lập Trường THPT Trần Đại Nghĩa và đến năm 2002 chính thức trở thành trường chuyên.

Năm 2024, TPHCM tổ chức lại mô hình, tách thành Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa và Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa. Hiện trường chuyên đặt tại TP Thủ Đức (cũ), có cơ sở vật chất hiện đại, đào tạo 10 lớp chuyên. Đây là một trong những trường có chất lượng hàng đầu khu vực phía Nam, đào tạo nhiều thế hệ học sinh thành danh trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ.

Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa. Ảnh: TĐN

Trong khi đó, Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong được xây dựng từ năm 1927 với tên gọi Collège Petrus Ký. Ngôi trường này không chỉ nổi tiếng về học thuật mà còn gắn với nhiều phong trào yêu nước. Từ đây đã xuất hiện nhiều nhân vật tiêu biểu như Trần Văn Ơn, Hồ Hảo Hớn, Nguyễn Thái Bình…

Trường cũng là cái nôi của nhiều nhà khoa học, trí thức và văn nghệ sĩ nổi tiếng như Nguyễn Văn Chì, Phạm Thiều, Huỳnh Tấn Phát, Trần Đại Nghĩa, Lưu Hữu Phước, Trần Văn Khê… Năm 1976, trường mang tên Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Từ những năm 1980, trường bắt đầu đào tạo lớp chuyên và đến năm 1995 được giao vai trò trung tâm chất lượng cao của các tỉnh, thành phía Nam. Hiện trường đào tạo 12 lớp chuyên.

Sau khi điều chỉnh địa giới, TPHCM có thêm Trường THPT chuyên Hùng Vương (tỉnh Bình Dương cũ) và Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Trường THPT Chuyên Hùng Vương được thành lập năm 1995, chính thức hoạt động từ năm 1996, với nhiệm vụ đào tạo học sinh giỏi chất lượng cao cho địa phương và cả nước. Hiện trường đào tạo 9 lớp chuyên.

Trong khi đó, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn có tiền thân từ mô hình lớp chuyên cấp 2 bắt đầu từ năm 1988. Đến năm 1991, trường chính thức được thành lập. Qua nhiều lần chuyển địa điểm và đầu tư cơ sở vật chất, trường hiện đào tạo 7 lớp chuyên, từng bước khẳng định chất lượng đào tạo.

Lần đầu 4 trường cùng tuyển sinh toàn quốc

Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong đã tuyển sinh trên toàn quốc từ nhiều năm nay, trong khi Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa bắt đầu mở rộng tuyển sinh toàn quốc từ năm 2025.

Trước khi điều chỉnh địa giới hành chính, hai trường chuyên Hùng Vương và Lê Quý Đôn chủ yếu tuyển sinh trong phạm vi địa phương.

Tuy nhiên, từ năm 2026, TPHCM sẽ tổ chức tuyển sinh lớp 10 chuyên tại cả 4 trường, gồm: THPT chuyên Lê Hồng Phong, THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (khu vực 1), THPT chuyên Hùng Vương (khu vực 2) và THPT chuyên Lê Quý Đôn (khu vực 3), với phạm vi tuyển sinh trên toàn quốc.

Việc mở rộng phạm vi tuyển sinh này giúp tăng cơ hội cho học sinh các tỉnh, thành khác tiếp cận môi trường giáo dục chất lượng cao tại TPHCM.

Điều kiện dự tuyển là học sinh hoàn thành chương trình THCS, có kết quả học tập và rèn luyện các năm lớp 6, 7, 8 từ khá trở lên; riêng lớp 9 phải đạt loại tốt.

Thí sinh dự thi vào lớp chuyên phải làm 4 bài thi tự luận, gồm: 3 môn không chuyên là Toán, Ngữ văn (120 phút/môn), Ngoại ngữ (90 phút) và 1 môn chuyên theo đăng ký (150 phút). Với các môn chuyên ngoại ngữ, thí sinh được chọn đúng môn theo nguyện vọng đăng ký.