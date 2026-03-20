Năm 2026 là năm đầu tiên TPHCM tổ chức kỳ thi vào lớp 10 sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Theo Sở GD-ĐT TPHCM, hiện khoảng 170 trường THPT công lập trên địa bàn đã đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, với quy mô dự kiến 103.739 học sinh.

Trong khi đó, số học sinh lớp 9 tốt nghiệp tăng mạnh sau sáp nhập. Nếu tất cả học sinh đều dự thi vào các trường công lập, tỷ lệ trúng tuyển chỉ đạt khoảng 61%. Điều này đồng nghĩa khoảng 65.000 học sinh sẽ phải lựa chọn hướng đi khác như học tại các trường tư thục, trung cấp nghề hoặc hệ giáo dục thường xuyên.

Xét theo từng khu vực, khu vực 1 (TPHCM cũ) và khu vực 3 (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) có thể tuyển khoảng 66% số học sinh lớp 9, trong khi khu vực 2 (Bình Dương cũ) chỉ đạt khoảng 44%. Sự chênh lệch này cho thấy áp lực tuyển sinh không đồng đều giữa các địa bàn, trong đó khu vực Bình Dương cũ chịu sức ép lớn hơn.

Trước thực tế này, lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM cho biết ngành giáo dục đặt mục tiêu nâng tỷ lệ tuyển sinh lớp 10 công lập lên ít nhất 70% so với số học sinh tốt nghiệp THCS. Việc tăng tỷ lệ này nhằm ưu tiên chỗ học cho học sinh trên địa bàn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và giảm áp lực cho phụ huynh. Nếu đạt mục tiêu, số học sinh không vào được trường công lập sẽ giảm từ khoảng 65.000 xuống còn khoảng 51.000 em.

Dù vậy, cạnh tranh vào lớp 10 tại TPHCM được dự báo vẫn căng thẳng hơn bao giờ hết, đặc biệt tại các trường có bề dày lịch sử, chất lượng đào tạo tốt và được phụ huynh tin tưởng.

Khu vực TPHCM cũ quy tụ nhiều trường top đầu

Khu vực 1 (TPHCM trước đây) tập trung nhiều trường THPT công lập nổi tiếng như: THCS-THPT Trần Đại Nghĩa, THPT Nguyễn Thượng Hiền, THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Quý Đôn, Gia Định, Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Hữu Huân, Phú Nhuận, Bùi Thị Xuân, Trần Phú…

Trong đó, THCS-THPT Trần Đại Nghĩa là trường mới nhưng có mức điểm chuẩn tăng mạnh. Trường được tách từ THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa năm 2024, trên cơ sở tổ chức lại để phù hợp với quy định của Luật Giáo dục.

Học sinh thi vào lớp 10 TPHCM. Ảnh: Nguyễn Huế

Ngay trong năm đầu tuyển sinh lớp 10 (2024-2025), điểm chuẩn của trường đã ở mức cao, dao động từ 20 đến 22 điểm. Sang năm 2025, trường có bước bứt phá mạnh khi vươn lên dẫn đầu toàn thành phố với điểm chuẩn nguyện vọng 1 là 24,5; NV2 là 25 và NV3 là 25,5. Tỷ lệ chọi cũng thuộc hàng cao nhất, riêng lớp thường có hơn 800 thí sinh đăng ký cho 180 chỉ tiêu, tương đương khoảng 1/4,6.

Bên cạnh đó, THPT Nguyễn Thượng Hiền là cái tên quen thuộc trong nhóm dẫn đầu. Khoảng 10 năm trở lại đây, trường thường xuyên giữ vị trí có điểm chuẩn cao nhất hoặc thuộc top đầu thành phố. Để trúng tuyển, thí sinh gần như phải đạt trên 8 điểm mỗi môn. Năm 2025, trường lấy 23,5 điểm (NV1), cao thứ 3 toàn thành phố.

THPT Nguyễn Thị Minh Khai cũng là một trong những trường có truyền thống lâu đời và chất lượng đào tạo nổi bật tại TPHCM. Nhiều năm liền, điểm chuẩn lớp 10 của trường luôn ở mức cao. Năm 2025, trường đứng thứ 2 toàn thành phố với điểm chuẩn NV1 23,75; NV2 là 24 và NV3 là 24,75.

Khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ dễ thở hơn

Tại khu vực 2 (Bình Dương cũ), toàn địa bàn có khoảng gần 30 trường THPT công lập. Tuy nhiên, mức độ cạnh tranh chủ yếu tập trung ở một số trường có chất lượng đào tạo tốt. Dẫn đầu là THPT Trịnh Hoài Đức với điểm chuẩn năm 2025 đạt 22,25 điểm ở NV1 và 23 điểm ở NV2, dù đã giảm nhẹ so với năm trước. Kế đến là THPT Dĩ An với mức điểm chuẩn 21,1.

Ở khu vực 3, điểm chuẩn nhìn chung thấp hơn so với TPHCM cũ, song vẫn có những trường dẫn đầu. Cụ thể, THPT Vũng Tàu có điểm chuẩn cao nhất với 21,25 điểm, tiếp đến là THPT Nguyễn Huệ với 19 điểm và THPT Nguyễn Khuyến với 17,25 điểm.

Kỳ tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM được thực hiện theo hai phương thức: Xét tuyển và thi tuyển. Xét tuyển áp dụng với một số trường đặc thù. Cụ thể, Trường THCS - THPT Thạnh An (xã Thạnh An) tuyển học sinh đã hoàn thành chương trình THCS tại trường. Trường THPT Võ Thị Sáu tại Đặc khu Côn Đảo xét tuyển học sinh tốt nghiệp THCS từ Trường THCS Lê Hồng Phong tại địa phương.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027 dự kiến diễn ra vào ngày 1 và 2/6. Thí sinh dự thi 3 bài thi tự luận gồm Ngữ văn, Toán (120 phút mỗi môn) và Ngoại ngữ (90 phút). Các bài thi chấm theo thang điểm 10, điểm lẻ được lấy đến 0,25 và không có môn nào tính hệ số.

Điểm xét tuyển là tổng điểm của ba bài thi cộng điểm ưu tiên (nếu có). Thí sinh phải dự thi đủ ba bài và không có bài nào bị điểm 0 mới được xét tuyển.



