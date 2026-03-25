Theo đó, từ ngày 10/4 đến 17/4, học sinh sẽ đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT công lập trên cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố. Thí sinh điều chỉnh nguyện vọng (nếu có) trên cổng tuyển sinh trước 24h ngày 17/4.

Theo kế hoạch, muộn nhất ngày 6/5, Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ công bố số lượng học sinh dự tuyển vào từng trường THPT tại các UBND xã, phường, Cổng thông tin điện tử của Sở (www.hanoi.edu.vn).

9h sáng 29/5, các điểm thi sẽ tổ chức học quy chế thi cho thí sinh, thông báo bảng ghi tên dự thi để thí sinh kiểm tra, báo cáo sai sót cho điểm thi. Ngày 30 và 31/5, các thí sinh sẽ chính thức bước vào kỳ thi lớp 10 công lập của Hà Nội năm 2026. Riêng các thí sinh dự thi vào lớp 10 các trường chuyên sẽ thi thêm các môn chuyên ở ngày 1/6.

Lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2026.

Theo kế hoạch, trong khoảng thời gian từ ngày 19 đến 22/6, Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ công bố điểm bài thi các môn của thí sinh trên Cổng thông tin điện tử của Sở, Cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố.

Từ ngày 19 đến 25/6, các cơ sở giáo dục nhận đơn phúc khảo của học sinh.

Chậm nhất ngày 25/6, các cơ sở giáo dục trả hồ sơ và “Phiếu báo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027” cho học sinh.

Từ 13h30 ngày 25/6 đến hết ngày 27/6, các trường THPT tổ chức xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến, trực tiếp. Các trường THPT công lập chất lượng cao tổ chức xác nhận nhập học theo hình thức trực tiếp từ 13h30 ngày 25/6 đến 27/6.

Năm 2026, Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức 3 bài thi độc lập, gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. Với bài thi Ngoại ngữ, thí sinh đăng ký một trong các thứ tiếng: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn (thí sinh được đăng ký thi thứ tiếng ngoại ngữ khác với thứ tiếng ngoại ngữ đang học tại trường THCS).

Bài thi môn Toán và Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút/bài thi. Bài thi môn Ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 60 phút; có nhiều mã đề thi trong một phòng thi đảm bảo nguyên tắc 2 thí sinh liền kề không trùng mã đề. Thí sinh làm bài thi trên phiếu trả lời trắc nghiệm; bài thi được chấm bằng phần mềm máy tính.

Đề thi vào lớp 10 sẽ gồm các câu hỏi phù hợp với yêu cầu cần đạt của môn học và mục tiêu cấp THCS thuộc Chương trình giáo dục phổ thông 2018, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9 cấp THCS.

Điểm xét tuyển vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2026-2027 như sau:

Sở GD-ĐT Hà Nội lưu ý, điều kiện dự tuyển lớp 10 năm học 2026-2027 là học sinh có nơi cư trú tại Hà Nội (thay vì nơi thường trú như trước đây).

Năm nay, mỗi học sinh khi đăng ký nguyện vọng công lập không chuyên được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng (xếp theo thứ tự NV1, NV2, NV3) bất kỳ. Học sinh không được thay đổi nguyện vọng dự tuyển sau khi đã hết thời gian đăng ký.

Nếu không trúng tuyển NV1, học sinh được xét NV2 (điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn NV1 tối thiểu 0,5 điểm). Nếu không trúng tuyển NV2 được xét NV3 (cao hơn điểm chuẩn NV1 tối thiểu 1 điểm).