Ngày 28/8, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, vừa phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an đấu tranh triệt phá đường dây hoạt động qua hình thức huy động đầu tư tài chính vào tiền điện tử ảo với quy mô lớn, phạm vi hoạt động trên địa bàn cả nước.

Trước đó, tháng 6/2025, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện nhóm đối tượng có hoạt động tổ chức các hội nghị tại địa bàn tỉnh Lào Cai với mục đích vận động người dân đầu tư tài chính vào tiền điện tử ảo, không tồn tại trên thị trường, có dấu hiệu vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp và sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai thi hành lệnh khám xét tại nhà các đối tượng. Ảnh: CACC

Xác định đây là đường dây lừa đảo quy mô lớn, phạm vi hoạt động trên địa bàn cả nước, Thiếu tướng Cao Minh Huyền, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo xác lập chuyên án, tập trung lực lượng đấu tranh triệt phá.

Đến ngày 24/8, Công an tỉnh Lào Cai chủ trì phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an triển khai 6 tổ công tác với gần 100 cán bộ, chiến sĩ tổ chức đồng loạt phá án, khám xét tại nhiều địa điểm trên toàn quốc, bắt giữ 25 đối tượng, bao gồm kẻ cầm đầu đường dây và những người có liên quan.

Hàng loạt xe sang thương hiệu Mercedes-Benz, BMW bị cảnh sát thu giữ và phong toả tài sản trị giá trên 400 tỷ đồng. Ảnh: CACC

Kết quả điều tra bước đầu xác định, các đối tượng đã tổ chức giao dịch trái phép với số tiền lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã kịp thời phong tỏa các tài khoản và tài sản tổng trị giá trên 400 tỷ đồng.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã tự tạo ra các app và website đăng tải thông tin về một loại tiền điện tử ảo không tồn tại trên thị trường, sau đó kêu gọi người dân thiếu hiểu biết đầu tư tiền thật để mua đồng tiền điện tử ảo.

Các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Các đối tượng cũng hướng dẫn khách hàng kêu gọi nhiều người đầu tư để được hưởng tiền hoa hồng theo phương thức đa cấp. Tuy nhiên, các đối tượng không cho rút tiền gốc nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng.