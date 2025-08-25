Những ngày qua, thị trường xe điện tại TPHCM đang khá sôi động, nhất là khi chính quyền thành phố quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi 400.000 xe máy xăng sang xe điện trong giai đoạn 2026 - 2030.

Với lộ trình chuyển đổi xe máy xăng sang xe điện từ năm 2026, TPHCM đang mở ra một xu hướng di chuyển mới. Người dân bắt đầu tìm hiểu, cân nhắc việc “chia tay” xe xăng không chỉ vì môi trường, mà còn vì chi phí đi lại rẻ hơn, bảo dưỡng dễ dàng hơn và được nhiều hãng hỗ trợ chuyển đổi.