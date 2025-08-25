Với lộ trình chuyển đổi xe máy xăng sang xe điện từ năm 2026, TPHCM đang mở ra một xu hướng di chuyển mới. Người dân bắt đầu tìm hiểu, cân nhắc việc “chia tay” xe xăng không chỉ vì môi trường, mà còn vì chi phí đi lại rẻ hơn, bảo dưỡng dễ dàng hơn và được nhiều hãng hỗ trợ chuyển đổi.