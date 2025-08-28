Ngày 28/8, lãnh đạo UBND xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc một gia đình bị ngạt khí CO khi sử dụng máy phát điện để dùng điện sinh hoạt.

Khoảng 8h sáng cùng ngày, khi thấy quán bánh canh Thiện Mập (số 68 đường Kỳ La, thôn Trần Phú, xã Thiên Cầm) không mở cửa bán hàng, người dân địa phương đã đến gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời. Phát hiện có mùi khí CO, người dân đã phá cửa quán để vào bên trong thì phát hiện 2 vợ chồng đã tử vong, 2 trẻ em bất tỉnh.

Khu vực nơi xảy ra sự việc. Ảnh: CTV

Lãnh đạo xã Thiên Cầm cho biết, những ngày qua do ảnh hưởng của bão số 5, toàn xã Thiên Cầm bị mất điện, nhiều hộ dân trong xã đã dùng máy phát điện để duy trì sinh hoạt.

Khi phá cửa quán ăn, người dân cũng phát hiện một máy phát điện phía trong. Theo người dân địa phương, gia đình chủ quán sinh sống tại xã Cẩm Trung, đến thuê mặt bằng tại đây để buôn bán.

Danh tính nạn nhân tử vong gồm: ông Nguyễn Văn H. (51 tuổi) và bà Nguyễn Thị L. (43 tuổi); hai nạn nhân nhập viện cấp cứu là cháu Nguyễn Tuấn A. (10 tuổi) và cháu Tuấn K. (9 tuổi).

Vụ việc đang được xác minh làm rõ.