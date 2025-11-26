Hơn 500 lãnh đạo doanh nghiệp trong nước và quốc tế chiều 25/11 đã tham gia diễn đàn mở tại TPHCM, thảo luận những vấn đề thiết thực trong bối cảnh thành phố đang định vị lại vai trò “siêu đô thị động lực”.

Chiều 25/11, trong khuôn khổ diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025, TPHCM đã tổ chức chương trình CEO 500 - TEA Connect với chủ đề "TPHCM - hướng đến siêu đô thị quốc tế trong kỷ nguyên số".

Diễn đàn cũng là cơ hội để các doanh nghiệp đề xuất các sáng kiến hợp tác trong chuyển đổi số - chuyển đổi xanh, hạ tầng số và hạ tầng chiến lược mới, trung tâm tài chính quốc tế và thu hút dòng vốn chất lượng cao, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, phát triển nhân lực trình độ cao, đặc biệt là trong AI và công nghệ số, cũng như khai thác tiềm năng hợp tác công - tư (PPP) trong các dự án chiến lược.